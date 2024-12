L’ASVEL s’offre une dernière victoire de prestige avant la trêve face aux Flammes Carolo

L’ASVEL féminin fait la bonne opération sur ce match qui clôture cette 11e journée, et donc l’année en championnat. Avant de partir en trêve pour les fêtes, les joueuses de Yoann Cabioc’h ont engrangé un beau succès face à Charlevilles-Mézières qui restait sur 9 victoires en 10 matchs toutes compétitions confondues. Ces dernières n’avaient perdu qu’une seule fois à la Guinguette Arena cette saison, face à Basket Landes. Les pronostics n’étaient donc pas en faveur de l’ASVEL.

Les cadres de l’ASVEL mâchent le travail, la jeunesse le termine

Elles ont pourtant commencé fort la rencontre avec un 8-0 d’entrée, puis ont compté jusqu’à 14 points d’avance dans le deuxième quart (27-41). Leur meilleure marqueuse Dominique Malonga régulièrement doublée voire triplée, il a fallu trouver d’autres ressources. La prospect française a montré toute sa maturité en n’hésitant pas à ressortir la balle quand elle était bloquée au lieu de forcer. C’est ainsi qu’elle termine avec 4 passes décisives, en plus de ses 12 points et 13 rebonds. Autour d’elle, les espaces étaient larges et les shooteuses villeurbannaises prêtes à dégainer. C’est ainsi que l’équipe termine à 12/30 à 3-points (40%), avec notamment trois tirs primés d’une Soana Lucet (9 points) redoutable dans le troisième quart.

Dans ce match de haute facture, les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusque dans les dernières minutes. Côté Flammes Carolo, c’est la vétérane Amel Bouderra qui a mené les siennes avec 18 points et 4 passes décisives en 18 minutes, à 35 ans. Ses coéquipières ont eu plus de mal aux tirs, et c’est notamment ce qui leur a coûté cher. En fin de match, ce sont les jeunes joueuses de l’ASVEL qui sont allées chercher la victoire. Avec notamment un 3-points décisif à 47 secondes du terme, à 74-76, de la très jeune Aïnhoa Risacher (5 points et 2 rebonds en 7 minutes), et des bons passages de Téa Cléante (3 points et 2 passes décisives en 8 minutes). De son côté, la Lituanienne Juste Jocyte a dominé (12 points, 9 rebonds, 4 passes décisives). L’effort collectif a fonctionné, avec dix joueuses dans la rotation contre seulement huit pour Charleville-Mézières. Les deux équipes sont maintenant côte à côte au classement de LBWL, en cinquième et sixième positions. Le championnat ne reprendra que le week-end du 4 et 5 janvier.