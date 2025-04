L’ASVEL sombre à Vitoria : le record attendra

Il y a des soirs comme ça, où l’on retombe brutalement sur terre… Entre la fin de sa disette à Monaco, son exploit contre l’Olympiakos, sa soirée de rêve contre le Zalgiris Kaunas devant ses glorieux anciens et son record de 3-points historique en Betclic ÉLITE face à Chalon, la semaine dernière avait été fabuleuse pour l’ASVEL.

Celle-ci a autrement moins bien démarré. À Vitoria, les Villeurbannais ont littéralement coulé (75-111). Une correction qu’ils doivent autant à leur apathie qu’à la folle adresse du Baskonia (16/32), qui a plié l’affaire dès le premier quart-temps par un 15-0 en quatre minutes (de 10-9 à 25-9). À -45 au milieu du quatrième quart-temps (55-100), les joueurs de Pierric Poupet n’ont jamais su contrôler Markus Howard, qui en était déjà à 18 points à la mi-temps (25 au total).

« Comme si nous n’étions pas venus jouer »

« C’est comme si nous n’étions pas venus jouer », regrette le technicien rhodanien, au micro d’EuroLeague TV. « Nous n’étions pas prêts à jouer. Il faut tourner la page. Quand on perd aussi largement, tout le monde est coupable. Il n’y a pas trop d’analyse à faire, ni des excuses à se chercher. Il faut se remobiliser et revenir plus forts ensemble. »

Alors que Saint-Quentin est attendu dimanche à l’Astroballe, l’ASVEL aura une dernière balle de record jeudi face à une équipe de l’AS Monaco qui viendra à la LDLC Arena pour sécuriser sa place en playoffs. Un 14e succès rhodanien équivaudrait à la meilleure performance globale du club de Tony Parker depuis son retour dans le gratin européen en 2019. Une motivation théoriquement suffisante pour afficher un tout autre visage que dans le Pays basque…