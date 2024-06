L’ASVEL tente le pari Admiral Schofield

L’ASVEL a annoncé la signature du petit ailier-fort Admiral Schofield (1,97 m, 27 ans) qui va découvrir le basketball européen. Avec un budget largement abaissé, le club rhodanien tente de nouveau des coups sur le marché.

✍️ Poste 4 anglo-américain, Admiral SCHOFIELD (27 ans, 1m97) rejoint les rangs de LDLC ASVEL pour la saison prochaine. Dominant en G-League (14.7 points à 34.3% à trois points et 5.9 rebonds), Admiral a également disputé 129 matchs NBA avec le… pic.twitter.com/yUMIX1mcll

Welcome on board @Uncle_Scho 🫡

Né à Londres, Admiral Schofield a toutefois grandi dans l’Illinois, aux Etats-Unis. Mais c’est à Tennessee qu’il a effectué son cursus universitaire entre 2015 et 2019. Sélectionné en 42e position de la Draft 2019, ce petit ailier-fort a tenté de faire sa place en NBA et a joué un total de 131 matches de saison régulière. D’abord à Washington D.C., il s’est ensuite installé à Orlando ces trois dernières saisons. Entré 38 fois en 2021-2022, à 37 reprises en 2022-2023 (pour 4,2 points 1,7 rebond en 12 minute), il a vu son rôle baisser sur la saison écoulée (23 entrées, pour moins de 4 minutes en moyenne) alors que le Magic est devenu compétitif. A 27 ans, la porte de la NBA a semblé se refermer pour Admiral Schofield qui s’est logiquement tourner vers l’EuroLeague.

Dans un rôle de petit poste 4 mobile, bon shooteur (41,8% à 3-points lors de sa saison senior en NCAA), il va tenter de s’imposer sur le circuit européen. Son association avec Charles Kahudi sur son poste lui sera très bénéfique afin de faire le plein d’expérience.

Le commentaire de Pierric Poupet, coach de l’ASVEL :

« Partout où il est passé, Admiral a fait l’unanimité grâce, notamment, à ses qualités humaines et son leadership. Son adresse extérieure et son volume de jeu nous seront précieux sur le poste 4. Il nous rejoint avec l’envie de prouver sa valeur et donner un nouvel élan à sa carrière. »