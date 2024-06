Charles Kahudi, une dernière danse à l’ASVEL : prolongation signée pour une dixième, et ultime, saison

Les chiffres donnent le tournis : 485 matchs disputés avec l’ASVEL. Et donc potentiellement le 500e, au cœur de la saison prochaine. Et encore, sans toutes les blessures qui ont émaillé son parcours, Charles Kahudi (1,99 m, 37 ans) serait certainement à des hauteurs bien plus impressionnantes… Il n’empêche que son parcours force le respect.

Loin d’être attendu comme un gros potentiel, lancé en Pro B à Évreux, ensuite épanoui au Mans, le Picard a prolongé pour une 10e saison avec Villeurbanne. Et une 19e saison dans le monde professionnel qui sera aussi sa dernière. « C’est un grand honneur et un privilège de pouvoir clôturer ce chapitre de ma vie ici à Villeurbanne. Je remercie particulièrement Tony pour sa confiance depuis 9 ans ainsi que toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la vie du club. A la fin de la saison, cela fera 10 ans, soit la moitié de ma carrière sous le même maillot ! Aujourd’hui, c’est très rare de pouvoir vivre cela ! J’ai eu la chance de grandir avec le club en passant par de nombreux titres et l’accès à l’EuroLeague. Aujourd’hui, mon rôle est différent et c’est un plaisir de pouvoir transmettre cette expérience à la nouvelle génération qui arrive, pour aller chercher ensemble le meilleur ! »

Arrivé à l’ASVEL en 2015, Charles Kahudi a contribué à écrire certaines des plus belles pages de la riche histoire du club rhodanien, quadruple champion de France avec l’ASVEL (2016, 2019, 2021 et 2022), vainqueur de tous les trophées possibles sous les couleurs vertes puis noires et blanches (Coupe de France 2019 et 2021, Leaders Cup 2023). Désormais capitaine, le récent diplômé de l’EM Lyon (master de Management Online) a vu ses statistiques fortement décroître cette saison (4,1 points à 40% et 2,5 rebonds en 59 matchs). Mais pas son influence dans un vestiaire où l’homme aux 102 sélections en équipe de France, champion d’Europe 2013, distillera les dernières gouttes de son savoir à partir du mois d’août…

The last dance ✍️ Un dernier tour de piste pour notre capitaine emblématique !@CKahudi5 rempile pour une saison supplémentaire avec LDLC ASVEL, sa dixième consécutive avec nous, et la dernière de sa carrière professionnelle ! Légende. L'effectif 2024/2025 vous est présenté… pic.twitter.com/j93uzEESas — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 27, 2024