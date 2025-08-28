L’ASVEL tenue à 38 points et battue par un adversaire de deuxième division pour son premier match de prépa

Les résultats en présaison, particulièrement les premiers en août, sont souvent insignifiants. Mais le staff de l’ASVEL Féminin, mené par Yoann Cabioc’h doit se dire qu’il a du pain sur la planche. Car ce mercredi 27 août, son équipe s’est inclinée à la salle salle André Dubruc de Montbrison, face au club local qui évolue en Ligue 2 (LF2), la deuxième division. En soi, il n’est pas rare de voir une équipe du niveau inférieur dominer une formation de meilleur calibre. Mais là, c’est l’ampleur du score qui interpelle, et surtout les 38 points marqués par le club lyonnais, champion de France 2019 et 2023.

L’ASVEL privée de Peytour et Zodia

De plus, le BCMF – qui disputait là son deuxième match de préparation – s’est imposé en responsabilisant ses jeunes, telle que Cristal Sontia Zeutsop (1,88 m, 17 ans), dominante au rebond en l’absence de Mariana Muadi Bulabula, blessée. La jeune Réunionnaise Zarah Velleyen s’est également exprimée. Malgré la présence dans son effectif d’une majorité de joueuses du groupe 2025-2026 (Gulbe 12, Balayera 6, Scalia 6, Grayson 4, Harris 3, Trasi 3, Risacher 2, Bentoum 2, Brizard 0, Meilland 0, Greusard 0), l’ASVEL a lâché dans le deuxième quart-temps (5-16 ; 27-18) dans une salle aux trois quarts pleines, selon Le Progrès. L’équipe rhodanienne, qui faisait toutefois sans Emma Peytour ni Jess-Mine Zodia, a fait mieux dans le troisième quart-temps (13 partout ; 40-31) avant de se contenter d’un 18 à 7 sur l’ultime période.

Après cette première sortie compliquée, l’ASVEL Féminin espère afficher des progrès lors de sa prochaine sortie, ce samedi 30 à Nyon contre le club de Meyzieu, pensionnaire de NF2 (quatrième division). L’occasion de se mettre en confiance.