L’ASVEL va disputer son premier match de Betclic ÉLITE à la LDLC Arena

L’an dernier, face aux mauvais résultats, l’ASVEL avait déprogrammé plusieurs matchs européens de la LDLC Arena, son enceinte de Décines inaugurée en novembre 2023. Cette saison, a contrario, l’ASVEL en ajoute !

Alors que 21 rencontres d’EuroLeague se sont déjà tenues, ou sont programmées, à la LDLC Arena, la nouvelle salle rhodanienne va accueillir le 22 décembre son tout premier match de Betclic ÉLITE. Une affiche qui se prête à un tel évènement puisque c’est le Paris Basketball, bourreau de l’ASVEL en demi-finale du championnat l’an dernier, qui viendra défier le club villeurbannais.

🚨 GROSSE ANNONCE 🚨 Notre premier match de @Betclic_ELITE de l'histoire à la @LDLC_Arena se jouera le dimanche 22 décembre à 16h30 face au @ParisBasketball !

Un choc aux airs de revanche des derniers playoffs juste avant Noël,… — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 15, 2024

Au micro de L’Équipe l’an dernier, le président de la ligue, Philippe Ausseur, avait confié « espérer à terme » l’organisation de matchs de Betclic ÉLITE à la LDLC Arena. « [L’absence de rencontre de championnat] n’est pas [un regret] pour l’heure, ce n’est pas forcément un problème et pas forcément figé non plus. Lors des grands matches de play-offs, on pourrait rivaliser sur le remplissage et c’est peut-être imaginable. C’est ce qu’on peut espérer à terme. » Si les playoffs se sont déroulés à l’Astroballe la saison dernière, le président de la LNB a fini par être exaucé !