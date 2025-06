Laurent Legname prolonge de trois saisons son histoire avec la JDA Dijon !

Sa prolongation était attendue, espérée, elle est désormais officielle ! La JDA Dijon a annoncé dans un communiqué la re-signature de son entraîneur Laurent Legname pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028.

Dijon mise sur la stabilité

De retour sur le banc de la Jeanne d’Arc (où il officiait déjà entre 2015 et 2021) pour remplacer Nenad Markovic il y a 18 mois, Laurent Legname a conduit ses hommes jusqu’à une belle huitième place de Betclic ELITE cette saison, avant de sortir en quart de finale des playoffs face au Paris Basketball. En parallèle, la JDA jouait sur un deuxième tableau, en FIBA Europe Cup, où le club s’est hissé jusqu’au Final Four, demi-finaliste malheureux face au futur vainqueur Bilbao. Lors de la saison de son retour, il avait permis à Dijon de renouer avec un titre, la Coupe de France 2024 remportée face à Strasbourg.

Réengagée en FIBA Europe Cup l’an prochain pour une huitième Coupe d’Europe consécutive, la JDA joue la carte de la stabilité, comme l’explique son directeur sportif Fabien Romeyer. “Nous sommes persuadés que la stabilité est une composante essentielle à la pérennité de nos résultats et de nos performances futures. La prolongation de Laurent va dans ce sens. Son investissement sans faille, sa passion, son envie de réussir, son attachement au club sont autant d’éléments qui doivent nous permettre d’atteindre nos futurs objectifs. C’est avec satisfaction que nous prolongeons notre collaboration avec Laurent que nous espérons toujours plus fructueuse pour la JDA”.

« Vous savez combien je suis attaché à ce club et à cette ville »

L’entraîneur français a lui aussi commenté cet accord, qui “traduit une volonté commune de continuer à travailler ensemble afin de poursuivre la pérennité de la JDA au plus haut niveau national et européen. Je suis très honoré de la confiance accordée par Thierry Degorce, Nathalie Voisin, Catherine Garzon et Fabien Romeyer et je leur adresse mes sincères remerciements. Je ferai tout mon possible, avec mon staff, à travers un investissement quotidien, pour rendre cette confiance. Vous savez combien je suis attaché à ce club et à cette ville. Je me réjouis donc d’avoir cette opportunité afin de partager avec les bénévoles, le public, les supporters, les partenaires, des émotions et des moments qui, je l’espère, seront gravés dans nos mémoires”.

Déjà entraîneur de la JDA entre 2015 et 2021, Laurent Legname avait ensuite dirigé la JL Bourg avant de rejoindre le BCM Gravelines-Dunkerque, puis de revenir à Dijon en décembre 2023. À 47 ans, Coach Legname continue de s’inscrire comme une figure historique du club. Il aura la lourde tâche de gérer la fin d’un cycle, symbolisé potentiellement par la fin de carrière de David Holston, et continuer à en initier un autre, alors que Chris Sengfelder, Allan Dokossi, Jean-Philippe Dally, Sharife Cooper, Phil Booth, Markis McDuffie ou encore Ilias Kamardine font leurs valises cet été. Avec cette prolongation, Laurent Legname pourrait d’ailleurs passer le cap des 10 ans à la tête de la JDA, en 2028.