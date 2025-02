Laurent Vila (Strasbourg) : « Après la trêve, il sera temps pour nous de gagner des matchs »

Opposée à une équipe de Monaco en pleine bourre – huit victoires de suite sur la scène nationale – après sa semaine d’EuroLeague, la SIG Strasbourg a montré de la résistance au Rhénus. Malgré la lourdeur du score final (défaite 81-95), les Alsaciens ont fait preuve d’un état d’esprit combatif qui laisse entrevoir des motifs d’espoir pour la suite.

Amadou Sow (2,05 m, 26 ans), au cœur de la bataille dans la raquette, souligne l’effort collectif et la nécessité de poursuivre le travail :

« On n’a rien lâché jusqu’à la fin, a-t-il commenté après la rencontre. Il faut qu’on continue à travailler à l’entraînement. On a essayé de jouer dur, on savait que Monaco avait déjà joué deux matchs cette semaine. Malheureusement, on n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait en fin de match. On a eu pas mal de fautes, Jeff et moi avons dû sortir, tout comme JB (Maille). On a été obligé de faire entrer les jeunes pour finir les quart-temps. »

L’intérieur sénégalais insiste également sur l’importance de la trêve pour récupérer et aborder au mieux la fin de saison :

« La trêve va faire du bien aux joueurs blessés, on va se reposer pour revenir plus fort. Il faut qu’on continue à bosser pour préparer Le Portel et Saint-Quentin. On va tout donner en Leaders Cup contre l’ASVEL. »

Laurent Vila : « On s’est battu avec beaucoup de courage »

L’entraîneur de la SIG Strasbourg, Laurent Vila, a apprécié l’état d’esprit de ses joueurs, tout en pointant du doigt des axes d’amélioration :

« Il y a plusieurs choses à retenir. On est bien rentré dans le match face à cette équipe de Monaco. On n’a pas baissé les bras, la mentalité de guerriers était présente. Je regrette cependant notre irrégularité et quelques ballons perdus qui ont permis à Monaco de creuser l’écart. À chaque fois, on leur a donné des munitions et c’est dommage. Je pense qu’on aurait pu faire mieux en étant plus sereins et en développant davantage notre jeu, car parfois on se précipite trop. »

L’entraîneur catalan évoque également les absences qui ont pesé sur la rotation et l’importance de la trêve pour retrouver un effectif au complet :

« Il nous manquait des joueurs comme Filip Kruslin, qui n’était pas en forme après une grippe en début de semaine. On s’est battu avec beaucoup de courage jusqu’à la fin, mais Monaco a su trouver des solutions à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Ce qui nous manque aujourd’hui, c’est de la rotation. Après la trêve, il sera temps pour nous de gagner des matchs. »

Une trêve salvatrice avant une série cruciale

Si la SIG reste engluée dans une spirale négative avec six défaites de suite, ce match face à Monaco a prouvé que l’équipe avait encore du caractère. Avec le retour des blessés et un travail intensif pendant la trêve internationale, Strasbourg devra impérativement réagir début mars face au Portel et Saint-Quentin. Mais avant cela, les Alsaciens ont un gros challenge qui les attend en quarts de finale de la Leaders Cup, face à l’ASVEL.