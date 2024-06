Le Bayern Munich décroche son ticket pour la finale de la BBL

Le Bayern Munich de Sylvain Francisco (blessé, voir plus bas) s’est qualifié pour les finales de la BBL après son troisième succès en autant de match face à Wurtzbourg (61-75).

Le match a pourtant mal démarré avec un 10-0 pour les locaux, grâce à une défense intensive et une attaque plutôt fluide, Wurtzbourg est arrivé en tête à la fin du premier quart-temps (18-12). C’est lors du deuxième quart-temps que les Bavarois se sont réveillés avec notamment Serbe Ibaka qui a fait valoir son avantage de taille, ou encore Carsen Edwards qui avait retrouvé son rythme. À cela s’ajoute la sortie de Javon Bess, le meilleur défenseur de la ligue, auteur de 4 fautes. Le Bayern est donc remonté pour finir devant à la mi-temps (33-38). La deuxième partie du match fut compliquée offensivement pour Wurtzbourg auteur de seulement 13 points dans le troisième quart-temps pendant que le Bayern continuait à rentrer ses tirs. Au final, après une fin de match maîtrisé, le Bayern est sorti vainqueur sur le score de 75 à 61. L’équipe de Pablo se qualifie donc en finale.

« Félicitations au Bayern, c’était la meilleure équipe et elle mérite d’être en finale. », a déclaré l’ancien coach de Monaco, Sasa Filipovski, désormais en poste à Wurtzbourg.

La défense du Bayern a fait la différence sur ce match 3 avec notamment 15 pertes de balles prolongé et une réussite aux tirs à 3-points limitée à 26,9% pour la formation du futur Nancéien Isaiah Washington. Malgré ses 21 points, 4 rebonds et 7 passes décisives, Darius Perry n’aura pas réussi à porter les siens à la victoire. En face Serge Ibaka (19 points, 8 rebonds) et Carsen Edwards (15 points) auront tout deux fortement contribué à ce troisième succès en autant de matches.

Chemnitz ou Berlin en finale ?

Le Bayern Munich doit encore attendre pour connaître son adversaire pour la finale. La question est maintenant de savoir s’il s’agira de l’ALBA Berlin ou alors les Chemnitz Niners. Pour l’instant, le vainqueur de la FIBA Europe Cup 2024 mène 2 victoires à 1.