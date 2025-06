Le BCM mise sur la continuité : « Ça fait longtemps qu’on a n’a pas eu 4 joueurs qui jouent 3 saisons de suite »

Alors que le BCM Gravelines-Dunkerque a annoncé en début de semaine sa première recrue estivale (l’arrière Gauthier Denis), le but de ce mercato sera aussi de miser sur la continuité. C’est l’objectif décrit par le coach Jean-Christophe Prat dans une interview auprès de La Voix du Nord.

Un mercato en chantier

Les prolongations pour deux ans des tauliers Valentin Chéry (2,00 m, 27 ans) et Vafessa Fofana (2,00 m, 33 ans) confirmées, le club nordiste compte aussi sur deux de ses trois meilleurs marqueurs, Chris Babb et Tajuan Agee, qui sont sous contrat. Ce dernier dispose cependant d’une clause de départ avant fin juin, qu’on espère au BCM qu’il n’exercera pas. Si les deux Américains sont bien présents à la rentrée comme prévu, cela fera donc trois joueurs qui auront fait au moins trois saisons dans l’effectif. « Cela fait longtemps qu’on n’a pas eu ça » avoue J-C Prat.

En revanche, le départ de Thomas Cornely (1,90 m, 33 ans) est déjà acté, et pourrait être remplacé par l’Américain Brae Ivey. Tout comme celui de Roman Domon (2,07 m, 19 ans) en NCAA. Des jeunes JFL comme Soren Bracq ou Romain Valakou, tous deux choletais, sont aussi sur les tablettes du staff gravelinois selon Basket Europe. En bref, beaucoup de choses sont encore à travailler.

Le BCM peut aussi se reposer sur son centre de formation pour alléger son mercato. Le technicien parisien a annoncé à La Voix du Nord que le jeune Louka Letailleur (1,98 m, 17 ans) sera intégré pleinement dans le groupe de 10 professionnels. Membre de la génération 2008 parée d’or à l’EuroBasket U16 l’été dernier, il arrivera avec un an d’avance dans les 10 pros. Il faut dire que le grand ailier shooteur a dominé le championnat Espoirs cette saison, avec 15,6 rebonds à 41,4% aux tirs (dont 32,5% à 3-points) et 5,4 rebonds de moyenne. Il a fait sa première apparition professionnelle en janvier (2 minutes dans un match contre La Rochelle), et visera plus la saison prochaine.

Nouvelle identité pour de nouveaux objectifs ?

Le club nordiste a terminé en onzième position du classement avec 12 victoires pour 18 défaites. Ils ont toujours été dans la course pour le play-in, mais toujours avec une ou deux longueurs de retard sur les clubs mieux classés. Une distance qu’ils n’ont jamais réussi à combler. La saison prochaine, le maintien sera forcément de nouveau l’objectif primaire du BCM, qui a subi ces deux dernières années les deux incendies ravageurs du Sportica. La club aura une nouvelle identité visuelle, avec une présence du pirate maritime plus prononcée sur le logo.