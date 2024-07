Le bilan statistique des bleus en préparation en cinq points clés

A quelques jours du début des Jeux Olympiques, dès le 27 juillet face au Brésil, retour en chiffres sur la préparation des bleus.

1. Le bilan collectif: 2 victoires, (puis) 4 défaites

Après une victoire facile contre la Turquie (+50) puis une belle victoire face à une Allemagne diminuée (+24), les joueurs de Vincent Collet ont enchaînés 4 défaites consécutives contre respectivement l’Allemagne, la Serbie, le Canada et l’Australie. Le but clairement annoncé était d’effectuer une préparation plus difficile qu’en 2023, ce qui a été le cas et faisant apparaître quelques points faibles des bleus et notamment l’éternel problème des balles perdues (17,2 par match, contre 13,8 pour ses adversaires).

2. L’équipe penche à l’intérieur

Comme partagé il y a quelques jours, les chiffres viennent confirmer un constat visuel : le secteur intérieur des Bleus est bien plus en vue que les extérieurs. Sur les matchs de préparation, les quatre meilleurs marqueurs des Bleus sont … les quatre intérieurs :

Victor Wembanyama avec 18,4 points de moyenne

avec 18,4 points de moyenne Guerschon Yabusele avec 12,2 points de moyenne

avec 12,2 points de moyenne Rudy Gobert avec 8,3 points de moyenne

avec 8,3 points de moyenne Mathias Lessort avec 7,3 points de moyenne

3. L’adresse extérieure au rendez-vous

Certes portée par deux intérieurs avec Victor Wembanyama et Guerschon Yabusele, les joueurs de Vincent Collet se sont montrés adroits à longue distance pendant la préparation avec un joli 37.3% de réussite (contre 29,3% pour leurs adversaires), et donc bien emmenés par ce duo complété de Nicolas Batum:

Guerschon Yabusele: 13/28 soit 46,4% de réussite

13/28 soit 46,4% de réussite Victor Wembanyama : 13/32 soit 40,6% de réussite

: 13/32 soit 40,6% de réussite Nicolas Batum: 8/17 soit 47,1% de réussite

A l’inverse, Evan Fournier (6/22 à trois points) et Bilal Coulibaly (3/12) n’ont pas été en réussite.

4. Une mène très partagée

Alors que Matthew Strazel avait démarré les premiers matchs titulaire au poste de meneur de jeu, Frank Ntilikina lui a ensuite succéder sans pour autant bénéficier de plus de 20 minutes de temps de jeu:

Matthew Strazel : 15,8 minutes par matchs / 1,5 balles perdues

: 15,8 minutes par matchs / 1,5 balles perdues Frank Ntilikina : 14,5 minutes par matchs / 1,5 balles perdues

: 14,5 minutes par matchs / 1,5 balles perdues Andrew Albicy: 9,7 minutes par matchs / 0,5 balles perdues

5. Wemby et Batum, les meilleurs +/-

Ci-dessous les meilleurs +/- cumulés sur les six matchs de préparation, avec Victor Wembanyama et Nicolas Batum en tête. A l’opposé, les cadres Rudy Gobert et Evan Fournier ferment le classement.