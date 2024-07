Les 4 meilleurs marqueurs des Bleus en préparation sont pour l’instant… les 4 intérieurs

Le match de préparation de l’Équipe de France contre la Serbie ce vendredi 12 juillet a laissé un goût amer aux joueurs ainsi qu’aux fans. Mais ces quatre premiers matchs de préparation posent aussi des questions auxquelles le staff des Bleus devra répondre. Et notamment sur les difficultés offensives des Bleus, soulignées par Vincent Collet. Parmi celles-ci, la répartition des responsabilités en attaque entre le secteur intérieur et le secteur extérieur. Au vu de la sélection des 12 joueurs, il est certain que le second est pensé pour être un soutien du premier. Mais tout de même, un meilleur équilibrage est nécessaire. Car sur les quatre premiers matchs de préparation, les quatre meilleurs marqueurs des Bleus sont pour l’instant… les quatre intérieurs :

Victor Wembanyama avec 21,7 points de moyenne

avec 21,7 points de moyenne Guerschon Yabusele avec 11,0 points de moyenne

avec 11,0 points de moyenne Mathias Lessort avec 8,0 points de moyenne

avec 8,0 points de moyenne Rudy Gobert avec 7,5 points de moyenne

Wembanyama est donc de très loin le leader offensif de cette équipe. En dehors des quatre intérieurs, tous les autres meilleurs marqueurs sont en-dessous des 7 points de moyenne. Evan Fournier, qui a souvent été le meilleur marqueur de l’équipe, n’est qu’à 5,8 points de moyenne. Il n’avait pas connu une si faible moyenne depuis la préparation à l’EuroBasket 2016. Son manque de confiance le conduit à refuser des tirs, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Voici la liste complète des statistiques moyennes de 12 joueurs :

🇫🇷 Les stats des Bleus sur ces 4 premiers matchs de préparation aux Jeux Olympiques : pic.twitter.com/aQEM4uDhrA — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 12, 2024

Il faut cependant noter que la répartition des temps de jeu fausse légèrement les statistiques, qui ne devraient pas ressembler à cela pendant les Jeux Olympiques, une fois la rotation établie. Mais le staff devra probablement opérer des changements pour les deux derniers matchs de préparation. Les Bleus joueront contre le Canada puis l’Australie au Co’Met d’Orléans, les 19 et 21 juillet. Deux autres très gros tests pour essayer de se rassurer avant la compétition.