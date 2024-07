Vincent Collet : « Il faut vite progresser sur les aspects offensifs »

« Dès qu’on s’éloigne du jeu qu’on veut faire, on n’a pas vraiment de solution autre. Il faut que l’on soit plus consistants. On a eu un trou d’air dans le deuxième quart-temps, de 27-23 à 27-39, soit un 0-16 : à ce moment-là, on n’avait plus de rythme, on était complètement à l’arrêt alors qu’on avait fait une entame de match avec des mobilités intéressante, le ballon bougeait, on trouvait des tirs propres, une alternance. C’est le premier enseignement.

La deuxième leçon, c’est qu’en deuxième mi-temps, on s’est malgré tout mis au niveau de la dureté des Serbes. On avait déjà de l’intensité mais on manquait de dureté. Nicolas (Batum) a sonné la révolte : il a montré comment être agressif pour utiliser l’arbitrage très permissif. Ça nous a permis, sans être très bons, de revenir à 4 points. Malheureusement, on fait un switch raté qui permet à Micic de marquer à trois points (65-72, 38e minute).

La défaite est logique au vu du match. Ce qui est important pour nous, c’est de vite progresser, en particulier sur les aspects offensifs. On a absolument besoin en attaque de trouver des solutions plus proches du cercle. Ce n’est pas normal avec le secteur intérieur dont on dispose de ne pas pouvoir scorer plus près du cercle et de s’en remettre trop au tir à trois points. »