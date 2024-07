Le Canada remporte le choc face à l’Australie

Le Canada s’est imposé 93 à 83 face à l’Australie dans le duel des deux équipes invaincues du groupe de la mort, le groupe A, ce mardi 30 juillet à Villeneuve d’Ascq.

Le Canada a accéléré en deuxième mi-temps

Les hommes de Jordi Fernandez sont montés en pression au fur et à mesure de la rencontre. Car d’abord, ce sont les Boomers qui ont mené la quasi totalité de la première mi-temps. Mais sans jamais distancer les Canadiens. Et ces derniers ont décidé d’hausser leur intensité après la pause. Guidés par R.J. Barrett (24 points à 8/14 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, 7 rebonds et 5 passes décisives pour 28 d’évaluation en 25 minutes) et Shai Gilgeous-Alexander (16 points à 8/10, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 21 d’évaluation en 26 minutes), les médaillés de bronze de la dernière Coupe du monde se sont nourris des 18 balles perdues adverses (28 points inscrits dans la foulée). Ils ont réalisé un premier break en fin de troisième quart-temps (66-56, 26′) mais Dante Exum (15 points à 6/9 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes) et le shooteur Jack Mcveigh (9 points à 3/5 à 3-points en 15 minutes) ont ramené les Australiens (72-70, 30′). Mais trop puissants, trop dominants à l’image de Luguentz Dort (11 points à 4/7 et 2 passes décisives), qui a encore terminé avec le meilleur +/- (+15) canadien, les outsiders de ce tournoi olympique se sont redétachés au fil du dernier quart-temps.

Way to start the #Olympics! 💯 Canada 🇨🇦 keep their perfect record intact against Australia 🇦🇺, and grab a huge advantage for quarter-finals 🔥#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/z9RvfgQ3fP — FIBA (@FIBA) July 30, 2024

Le Canada, premier du groupe A avec deux victoires en deux matches, a donc de bonnes chances de terminer en tête de sa poule. Néanmoins, il lui faudra battre l’Espagne vendredi à 17h15 ou, qu’en cas de défaite, son point-average particulier reste en sa faveur.