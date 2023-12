Le choc pour Vichy, Bogavac réveille l’ASA, Amsellem sauve Boulazac, les gros toujours au fond de la classe

Pro B - Riche soirée dans l'antichambre du basket français. Pendant que le Stade Rochelais poursuit son cavalier seul en tête, il s'est passé plein de choses derrière. Découvrez tous les enseignements de la 11e journée.

Si on nous avait dit en début de saison qu’une victoire de plus de 20 points de La Rochelle contre Fos-Provence serait tout sauf une surprise, personne n’y aurait cru, très certainement. Pourtant, deux mois après la reprise, c’est bien le Stade Rochelais qui caracole en tête de la Pro B, vainqueur de dix de ses onze matchs, tandis que les BYers vivent un retour très délicat dans l’antichambre (3v-8d). Ainsi, ce vendredi, le leader a logiquement dominé l’équipe méridionale (76-55), avec un Alexis Tanghe (17 points à 7/11) qui a su prendre le relais d’un Tray Buchanan loin de son coup de chaud de la semaine dernière (de 45 à 9 unités), pour une huitième victoire d’affilée.

Antibes reste au fond du trou

Fos n’est pas le seul gros à la peine en cette fin d’automne. Alors qu’on voyait en Antibes le plus bel effectif de Pro B sur le papier, les Sharks sont toujours seuls derniers (2v-9d) et l’arrivée de J.D. Jackson n’a absolument rien changé à leur situation, pour l’instant. Vaincu à Aix-Maurienne la semaine dernière, le technicien canadien a connu sa première défaite à domicile, surclassé par Saint-Chamond (79-91) et un Badr Moujib absolument exceptionnel (31 points à 8/10, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 37 d’évaluation). Un cran plus haut, Champagne Basket a vécu un nouveau crève-cœur. En tête de 19 points en première mi-temps, les hommes de Thomas Andrieux se sont pourtant inclinés 79-82 face à Boulazac, terrassés par un tir primé de Vincent Amsellem (13 points et 3 passes décisives) à cinq secondes du buzzer final. Le BBD engrange sa septième victoire de rang et se retrouve désormais 3e, à égalité avec Orléans, tandis que Châlons-Reims, certes en finale de la Leaders Cup, poursuit son début de saison cauchemardesque pour un finaliste, toujours aux portes de la zone de relégation.

Devant 7 676 personnes, le CO’Met offrait un superbe écrin pour un match de Pro B. Pour un vrai choc de haut de tableau entre les deux dauphins de La Rochelle. Et dans cet environnement fantastique, c’est Vichy qui a eu le dernier mot (85-81), au cours d’une fin de match certes facilitée par les errements de l’OLB, passé de +4 à -4 dans le money-time, à l’image des choix douteux de Stefan Smith et d’un oubli défensif affolant sur Mamadou Guisse dans la dernière minute.

Le bon coup de Pau

Si J.D. Jackson n’a pas métamorphosé Antibes, Nebojsa Bogavac a lui connu des débuts beaucoup plus réjouissants avec l’Alliance Sport Alsace. Sous les yeux de Vincent Collet, venu l’encourager pour sa première de head coach en France, le technicien monténégrin a vécu un second quart-temps de rêve, lorsque Gries-Souffel a passé un terrible 22-3 pour distancer Aix-Maurienne. Après sept défaites de rang, l’ASA a étouffé l’AMSB (80-57) et validé une victoire cruciale pour le maintien. La lutte pour le maintien, Poitiers n’en fera peut-être bientôt plus partie à ce rythme. Ancienne lanterne rouge, le PB86 est en pleine résurrection et a signé une quatrième victoire de rang en allant surprendre Lille dans un match fermé (68-56).

Sur les autres parquets, on notera notamment la bonne opération de l’Élan Béarnais. Malgré les efforts d’un ancien de la maison, Darel Poirier (19 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres), les coéquipiers de Gavin Kensmil (21 points et 10 rebonds) l’ont emporté 92-83 à Angers et ont profité de la défaite de Rouen, impuissant à Nantes (71-89), pour revenir à la cinquième place (7v-4d). Enfin, face à l’entraîneur le plus capé de son histoire (Rémy Valin), l’ALM Évreux a accroché un précieux succès (78-76 contre Denain), avec une nouvelle prestation réussie de Paul Rigot (22 d’évaluation), pour rapprocher son bilan de l’équilibre (5v-6d).