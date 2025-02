Le Colisée encore loin de faire le plein pour les vice-championnes olympiques

Alors certes, il n’y a pas Gabby Williams ni Marine Johannès, deux des vice-championnes olympiques les plus reconnues. Mais tout de même, exactement six mois après la folle odyssée de Paris 2024 conclue par une finale homérique contre les États-Unis (66-67), il y a de quoi éprouver une petite pointe de déception devant le chiffre avancé par la fédération ce mercredi après-midi : « un peu plus de 3 000 » billets vendus pour la réception de l’Irlande ce jeudi soir (à 19h15).

À un peu plus de 24 heures de la rencontre, cela donne donc, pour l’instant, un taux de remplissage estimé à 65% puisque le Colisée peut accueillir 4 800 personnes. Trois facteurs d’explication possibles : le faible attrait sportif de la rencontre, avec un match contre la très faible Irlande, battue de 52 points à l’aller (100-48), mais également l’horaire (match en semaine) ou les tarifs. Toutes les places à 20€ étant épuisées, les billets disponibles le sont à partir de 30€, jusqu’à 170€ pour les mieux placés en bord de terrain. Les prix pratiqués étaient pourtant les mêmes en novembre pour France – Israël à Caen mais le Palais des Sports normand avait tout de même fait le plein pour la première sortie post-olympique, malgré un contexte sécuritaire un peu plus pesant autour du match.

Outre un match contre Cuba en 1980 à la Maison des Sports, l’équipe de France féminine est déjà venue jouer deux fois au Colisée : contre la Biélorussie en 2013 puis les Pays-Bas en 2016. À chaque fois, l’enceinte chalonnaise avait été copieusement garnie, avec environ 4 000 spectateurs pour les deux matchs.

La billetterie pour France – Irlande est disponible ici.