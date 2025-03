Le come-back d’Axel Bouteille et Bahcesehir pour rejoindre le dernier carré de l’EuroCup

Axel Bouteille a toujours l’opportunité d’accrocher une première Coupe d’Europe à son palmarès. Ce mardi 11 mars, Bahcesehir a ouvert le bal des quarts de finale de l’EuroCup face au Cedevita Olimpija Lbubljana. La formation turque de l’ailier français est parvenu à l’emporter au prix d’un énorme retour (85-81) pour se hisser dans le dernier carré de la compétition.

First team to make it to Semifinals✅@BKBasketbol I #RoadToGreatness pic.twitter.com/04Jzz2KOCk

— BKT EuroCup (@EuroCup) March 11, 2025