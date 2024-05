Le CSKA Moscou à un match des finales, Amath M’Baye et Tonye Jekiri en forme

Le CSKA mène désormais 3 à 2 en demi-finales des playoffs de VTB League contre le Zenith Saint-Pétersbourg. Le club de la capitale russe a battu Saint-Pétersbourg 99 à 73 ce jeudi lors du match 5 de la série. Le Français Amath M’Baye et les anciens Villeurbannais Tonye Jekiri et Casper Ware ont brillé.

L’ex-club de l’Armée Rouge a collé un 23 à 9 au Zenith dans le premier quart-temps. Les coéquipiers de Thomas Heurtel (13 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) n’ont plus revu les Moscovites. Des Moscovites emmenés par un Melo Trimble de gala (17 points à 5 sur 8 aux tirs et 7 passes pour 28 d’évaluation). L’Américain a été aidé par les anciens membres de l’ASVEL : Casper Ware et Tonye Jekiri. L’Etatsunien, héros des finales de playoffs de Pro A 2016, a marqué 13 points à 3 sur 6 aux tirs pour 13 d’évaluation. Le Nigérian, pivot titulaire de Villeurbanne en 2019, a réalisé un match plein. Il a marqué 15 points, capté 7 rebonds pour 23 d’évaluation.

Les Français du CSKA Moscou répondent présents

Les coéquipiers français du CSKA Moscou, Amath M’Baye (13 points à 5 sur 10 aux tirs, 5 rebonds et 4 fautes pour 14 d’évaluation) et Livio Jean-Charles (6 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées) ont également connu une belle contribution dans cette troisième victoire. Le match 6 aura lieu ce dimanche à Moscou. Le CSKA va-t-il se qualifier pour la finale, après l’avoir manqué en 2023 ? Sera-t-il contraint au match 7 par le Zénith?