Le doublé pour T.J. Campbell (Cholet) au Skills Challenge

All-Star Game - Comme chaque année, le All-Star Game 2023 démarrait par le traditionnel Skills Challenge au cours s'affronte quelques uns des meilleurs meneurs du championnat. Un concours de vitesse, d'adresse et d'habileté remporté haut la main par le champion en titre, le Choletais T.J. Campbell.

Le Skills Challenge présentait cette année encore un plateau très relevé. Autour du champion en titre T.J. Campbell (Cholet), étaient ainsi réunis le 3e passeur de Betclic ELITE, Lucas Boucaud (Saint-Quentin), T.J. Shorts (Paris Basketball), 5e évaluation du championnat, et le prometteur (20 ans) meneur français Ilias Kamardine (Vichy), venu représenter la Pro B.

T.J. Campbell a survolé le concours

Dans la première demi-finale, T.J. Shorts affrontait Ilias Kamardine. Alors que le Parisien signait un quasi sans-faute, le meneur de Vichy crucifiait son adversaire d’un 3-points à 10 mètres pour s’adjuger la première manche. L’Américain ne se laissait pas abattre et empochait la 2e série pour s’offrir une belle. Le capitaine de la sélection Monde poursuivait sur sa lancée, l’emportant sur une disqualification de son adversaire, coupable d’avoir terminé son run sans avoir marqué son lancer-franc.

Dans l’autre demi-finale, T.J. Campbell, tenant du titre, enchaînait les paniers et empochait la 1re manche facilement face à Lucas Boucaud. Le Choletais pliait l’affaire quelques minutes plus tard sur un run plein de maîtrise pour retrouver T.J. Shorts en finale. Un duel pour le titre qu’il remportait en deux manches sèches pour s’offrir le back-to-back. « Ravi d’avoir gagné son deuxième Skills Challenge », le Choletais confiait au micro du speaker que le plus important « était de rentrer ses tirs » et donnait déjà rendez-vous l’an prochain au public pour la passe de 3.