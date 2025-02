Le gros coup de l’Élan Chalon : trois ans de plus pour Lionel Gaudoux

Capitaine exemplaire de l’Élan Chalon (11,1 points à 62%, 5,4 rebonds et 1,6 passe décisive pour 12,9 d’évaluation en 16 matchs), Lionel Gaudoux (1,98 m, 29 ans) arrivait en fin de contrat à l’issue de la saison. Et l’on se disait qu’il était peut-être temps d’aller voir ailleurs, potentiellement rejoindre un club disputant une Coupe d’Europe afin de découvrir l’étage supérieur en même temps que la trentaine, histoire de couronner une incroyable ascension, entamée au niveau départemental.

Finalement, il n’en sera rien. Et si Lionel Gaudoux finit par évoluer en Coupe d’Europe, ce sera vraisemblablement avec l’Élan, l’ancien gardien de but étant devenir le premier joueur de Betclic ÉLITE à prolonger son bail cette saison. Cerise sur le gâteau, pour Chalon, il s’est engagé avec la durée, jusqu’en 2028, soit pour trois exercices supplémentaires.

Après avoir découvert le basket à 17 ans, successivement passé par l’Est Val d’Oise, les réserves de Vichy et Boulazac (NM3), puis Le-Puy-en-Velay (NM2), Montbrison (NM2), Pont-de-Chéruy (NM1) et Saint-Quentin (Pro B), l’enfant de Goussainville est arrivé à Chalon-sur-Saône en 2021. Grand artisan de la remontée de l’Élan en Betclic ÉLITE, cet intérieur besogneux, combatif et dur au mal ne cesse de progresser et s’est imposé comme un cadre de l’équipe bourguignonne en première division.

Épanoui sous les ordres d’Elric Delord, Lionel Gaudoux constitue déjà le deuxième JFL sous contrat à Chalon pour la saison 2025/26 avec Yohan Choupas, signé deux ans par l’Élan.