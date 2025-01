Le leader Boulazac a eu chaud à Antibes, la lanterne rouge Chartres n’abdique pas

La 20e journée ne changera rien aux extrémités de la Pro B. Mais les deux équipes qui s’y trouvent, le leader Boulazac et la lanterne rouge Chartres, ont vécu une soirée bien mouvementée, conclue par une victoire. Voici les enseignements de la première partie de la 20e journée de Pro B ce vendredi 17 janvier.

Boulazac grand gagnant de la soirée… de manière in-extremis !

Malmenés pendant 30 bonnes minutes à l’Azur Arena, Boulazac a finalement su s’en sortir à Antibes (80-84). Mené jusqu’à -13 dans cette partie, le club périgourdin est parvenu à l’emporter en passant devant dans les deux dernières minutes. Ses leaders Hugo Robineau (23 points et 9 fautes provoquées) et Ousman Krubally (18 points) ont une nouvelle fois répondu présents pour signer un précieux succès sur la Côte d’Azur.

Car dans le même temps, Blois et Roanne ont mordu la poussière respectivement à Denain et Vichy. Malgré un réveil dans le 3e quart-temps, la Chorale avait déjà pris beaucoup trop de retard à Pierre-Coulon, la faute à un horrible 2e quart-temps (31-14). Sa faiblesse aux tirs (41% à 2-points, 3/21 à 3-points et 29/40 aux LFs) ne lui a pas permis d’espérer face à la Jeanne d’Arc d’un grand Brice Eyaga (18 points et 12 rebonds). Pour l’ADA Blois, elle n’a jamais été très loin à Denain, mais n’a pas eu le coup de rein nécessaire pour faire un gros coup à l’extérieur.

En tout cas, avant le match d’Orléans contre le SCABB, Boulazac prend respectivement 2 et 3 victoires d’avance sur Roanne et Blois.

Chartres ne veut pas encore être condamné

Dans un duel de promus contre Hyères-Toulon, Chartres n’a fait pas dans le festival offensif pour l’emporter (68-66). Amputé de plusieurs pièces de son secteur intérieur (absences de Kensmil, Omogbo et Hippolyte), le CCMB a remporté un match défensif, ce dont il se contentera bien. Avec seulement 8 joueurs utilisés, dont 6 minutes de Djibril Diawara, les Chartrains ont été solidaires pour l’emporter. Avec un tir de la délivrance signé Rigo Edzata en fin de partie pour valider leur 4e victoire de la saison en 20 matchs de Pro B !

Une victoire d’autant plus appréciable pour Chartres que Nantes a perdu chez l’Élan Béarnais. Ainsi, l’Hermine voit revenir le CCMB à une seule victoire. Dans le match jusqu’au bout, l’apport des joueurs de rotations a fait la différence pour Pau dans le money-time, avec le double-double de Kevin Marsillon-Noléo (13 points et 12 rebonds) ou les 16 points à 8/12 de Sitraka Raharimanantoanina. « On a bataillé pendant 40 minutes mais on manque un peu de repères sur ce genre de rencontre », regrettait Rémy Valin dans des propos rapportés par Presse Océan.

5/7 pour les équipes à domicile !

L’Alliance Sport Alsace est également une autre équipe à avoir gagné à domicile, ayant parvenu à disposer de Rouen à la Forest Arena. Outre Antibes, le seul autre hic de la soirée à la maison est pour Poitiers, défait par Caen qui a su dominer au rebond (54 prises dont 19 offensives) malgré le gros double-double de Jonathan Jeanne (18 points, 15 rebonds et 3 contres).