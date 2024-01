Le Mans, battu dans les grandes largeurs à Patras, est éliminé de la Ligue des Champions

Le Mans est éliminé de la Ligue des Champions après deux matchs de play-in face à Promitheas Patras. Défait au match aller après avoir échoué au finish à Antarès (68-78), le MSB n’a cette fois jamais été dans sa rencontre en Grèce (91-78). Face au 3e du championnat grec derrière les grosses cylindrées Panathinaïkos et Olympiakos, le MSB n’a presque pas de regrets à avoir, tant Patras a dominé les débats dans les deux rencontres de ce play-in.

Une défense portes ouvertes

Sauf peut-être sur le plan de l’attitude sur ce match retour. Menée de 20 points dès le premier quart-temps (30-10, 9′), l’équipe d’Elric Delord a été incapable de stopper l’attaque hellénique, portée par ses arrières américains (21 points pour Anthony Cowan et 16 points pour Hunter Hale). Après cette entame catastrophique, le MSB n’est jamais parvenu à faire redescendre l’écart sous la barre des 15 points… sauf dans la dernière minute du temps réglementaire. De quoi illustrer la domination grecque de ce mardi soir. Côté manceau, seul Williams Narrace (21 points et 5 rebonds) a surnagé de par son activité à l’intérieur et sa réussite extérieure (4/6 de réussite au tir à 3-points).

Le Mans voit ainsi son parcours en BCL se stopper aux portes du top 16. Les voisins choletais espèrent certainement ne pas connaître le même sort ce mercredi face à Sassari, après eux aussi avoir perdu le match aller.

