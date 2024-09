Le Mans et Dijon remportent un trophée, Strasbourg gagne enfin un match

Abdoulaye Ndoye encore précis pour Le Mans au Trophée des Pays de la Loire

Le Mans Sarthe Basket se sera offert le scalp des deux équipes nordistes de Betclic ELITE, Le Portel et Gravelines-Dunkerque, pour remporter le Trophée des Pays de la Loire à Sablé-sur-Sarthe. En finale face au BCM, le MSB a pu compter une nouvelle fois sur l’adresse d’Abdoulaye Ndoye (11 points à 6/6 aux tirs, 7 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes de jeu) en l’absence de David Dileo. « C’est bien qu’on ait trouvé des leaders solides comme Abdoulaye (Ndoye) et qu’on poursuive de développer une mentalité de gagnant en allant chercher des matchs même difficiles comme celui-là, soulignait Guillaume Vizade auprès du Maine Libre. Ça montre la personnalité de chacun. »

Le succès des locaux a été total en ce dimanche à Sablé-sur-Sarthe, avec Cholet Basket qui a également pris le meilleur sur Le Portel (85-69).« J’ai la sensation que chacun commence à trouver ses repères et sa place dans l’équipe », analysait Fabrice Lefrançois auprès du Courrier de l’Ouest. À noter la nouvelle sortie intéressante d’Andre Roberson, meilleur +/- de l’équipe (+16, avec 9 points et 5 rebonds), ainsi que la prestation très complète de Chris Ebou-Ndow (15 points, 7 rebonds et 3 interceptions).

Les statistiques de la rencontre 👇 pic.twitter.com/nFTtHJPxoG — Cholet Basket (@CB_officiel) September 8, 2024

Un 3e LuxTrophy pour la JDA Dijon

Sans David Holston (genou), la JDA Dijon s’est adjugé le 3e Trophée de Luxeuil-les-Bains de son histoire face au Legia Varsovie (90-64) avec l’efficacité de Markis McDuffie (22 points à 9/12 aux tirs en 21 minutes de jeu). Après un premier quart-temps à la faveur des Polonais (24-26), l’équipe bourguignonne a su contenir les assauts de son ancien joueur Jawun Evans (4 points), ainsi que de l’ex-Limougeaud Kameron McGusty (10 points mais 6 pertes de balles). La JDA Dijon défiera l’ASVEL pour son dernier match de présaison ce samedi 14 septembre.

« Il était temps » pour Strasbourg de l’emporter

Strasbourg n’a remporté que la petite finale à Saône et Loire, face à Anvers (109-82), mais cette victoire vaut un peu plus pour la SIG dans une présaison morose. Défaits à six reprises déjà, les Alsaciens ont pu se rassurer quelque peu ce dimanche à Luxeuil-les-Bains, avec les bons matchs de Brice Dessert (17 points) et de la nouvelle recrue Jeff Roberson (16 points). « C’est un match abouti par rapport à notre préparation, se satisfaisait enfin Laurent Vila sur le site du club. Il était temps, ça fait plaisir de gagner un match et ça fait plaisir de voir les joueurs rayonner dans le jeu et être souriants à la fin du match. »