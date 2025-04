Le Mans fait un pas de plus vers les playoffs, Strasbourg dit quasiment adieu au play-in

Ce samedi 19 avril à Antarès, Le Mans Sarthe Basket a fait respecter la hiérarchie. Dans une rencontre rythmée et maîtrisée de bout en bout, les Sarthois se sont largement imposés face à la SIG Strasbourg (90-70), faisant ainsi un grand pas vers les playoffs, au contraire des Alsaciens qui voient le play-in s’en aller.

Un Trevor Hudgins intraitable

Dès l’entame de la rencontre, Le Mans a fait parler sa réussite derrière l’arc pour distancer des Strasbourgeois en manque d’inspiration. Emmenés par un Trevor Hudgins injouable (22 points à 7/11 aux tirs dont un 5/9 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives), les hommes de Guillaume Vizade ont rapidement pris la mesure de leur adversaire du soir. Repoussés à 13 longueurs à la mi-temps (46-33, 20′), les Alsaciens n’ont jamais réussi à relever la tête.

Le play-in s’éloigne pour la SIG

Le MSB est revenu sur le parquet avec les mêmes intentions et la même intensité, dominant la rencontre avec ses grosses forces, l’adresse extérieure (2/27 à 3-points) et le rebond (40 dont 13 prises offensives). Incapables de stopper les offensives adverses, la SIG Strasbourg a littéralement sombré à Antarès, où seul Vitalis Chikoko a surnagé à titre individuel (13 points à 6/7), 6 rebonds et 4 contres). Une semaine après déjà une grosse déconvenue à domicile contre Dijon (58-77), l’équipe de Thomas Drouot a de nouveau failli.

Ainsi, Le Mans fait un pas de plus vers une qualification directe, avec une 14e victoire en 26 matchs cette saison. Pour Strasbourg, qui reste à deux victoires du top 10 à 4 journées de la fin de la saison, le play-in paraît désormais inaccessible.