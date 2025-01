Le Mans – Monaco : Une air de revanche pour la Roca Team dans un Antarès à guichets fermés

Le MSB, en grande forme, reçoit l’AS Monaco ce dimanche (16h30) dans un Antarès à guichets fermés. Invaincu depuis six matchs, Le Mans rêve de réitérer l’exploit du match aller contre la Roca Team, qui aura à cœur de prendre sa revanche.

Le Mans en pleine confiance

Porté par une dynamique impressionnante, Le Mans aborde ce choc en pleine confiance. La formation de Guillaume Vizade reste sur six victoires de rang toutes compétitions confondues, dont une démonstration à Nanterre (67-85) et un succès contre le leader Cholet (86-92) juste avant la trêve. La machine sarthoise tourne à plein régime, bien ancrée dans la course aux playoffs.

Prochain duel ⚔️ Un défi de taille à domicile pour notre équipe avec la réception de @ASMonaco_Basket, l'actuel 3ème de l'Euroleague 🔥 Match à guichets fermés 🔒

Lors du match aller, le MSB avait surpris tout le monde en allant s’imposer sur le Rocher (74-86), un succès retentissant qui avait précipité le départ de Sasa Obradovic du banc monégasque. Depuis, les Manceaux ont solidifié leurs bases et comptent bien récidiver devant leur public.

« On doit être fier du travail accompli sur nos derniers matches. Appuyons sur les secteurs où on a trouvé de la stabilité : le rebond et la défense », confie Guillaume Vizade dans Ouest-France.

Monaco en mode playoffs

Depuis son arrivée sur le banc monégasque, Vassilis Spanoulis a redynamisé son groupe, l’amenant à jouer chaque match avec une intensité de playoffs. La Roca Team reste sur cinq victoires consécutives en championnat et a prouvé sa résilience cette semaine en Euroligue, avec un comeback spectaculaire à Bologne (80-86).

Malgré les absences de Jordan Loyd et Elie Okobo, Monaco peut toujours compter sur son leader Mike James et un effectif XXL (Diallo, Motiejunas, Papagiannis, Blossomgame, Calathes…) capable de faire basculer n’importe quelle rencontre.

« Par rapport au match aller, tous leurs joueurs sont rentrés dans leur saison. Certains comme Brown, Tarpey et Begarin ont retrouvé des minutes et des sensations. Tout le monde est devenu très dangereux », continue Guillaume Vizade.

Duel clé : Matthew Strazel sous les projecteurs

À 23 ans, Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans) continue de s’affirmer comme l’un des jeunes talents les plus redoutables du championnat. Formé à Marne-la-Vallée puis à l’ASVEL, il a su se faire une place au sein du riche effectif monégasque, assumant de plus en plus de responsabilités. Guillaume Vizade le connaît bien et ne cache pas son admiration :

« Il faut du talent, du culot et du caractère pour prendre des tirs aux côtés de Mike James, Élie Okobo ou Jordan Loyd. Il s’est imposé à Monaco, comme il l’avait fait à l’ASVEL », explique l’Auvergnat dans Le Maine Libre.



Le duel entre Strazel et les extérieurs manceaux sera l’un des points chauds du match.

Une salle en fusion pour pousser à l’exploit

Antarès affiche complet depuis une semaine, signe de l’engouement autour de cette rencontre. Le Mans, qui a remporté six de ses huit matchs à domicile cette saison, sait que son public peut être un atout précieux.

« Ce n’est pas tous les jours qu’on joue un match de ce calibre devant une salle pleine. À nous d’en profiter », rappelle Vizade.

L’histoire récente ne joue pourtant pas en faveur du MSB : Monaco n’a plus perdu à Antarès depuis 2019. Mais avec un effectif en pleine confiance et un public en fusion, les Sarthois croient en leurs chances.