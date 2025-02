Le match référence des Bleus : « On a montré qu’on était une grande équipe ! »

Amine Noua : « On savait que ça allait être un match piège, on a été bien préparé par le discours du coach On savait que ça allait être bouillant tout le match, on a été concentrés, nous avons gardé notre sang-froid jusqu’au bout. Il y a eu des hauts et des bas mais on est resté sérieux sur l’ensemble du match. On a montré qu’on est une grande équipe. Frédéric (Fauthoux, le sélectionneur) veut qu’on apporte beaucoup de dureté. En nos clubs et ici, on n’a pas les même responsabilités. Ici, il faut mouiller le maillot, se donner à 100%. Tout le monde a apporté sa contribution ce soir. Je suis fier de mon équipe. Je retiens la qualification. »

Théo Maledon : « On a vraiment bien mis en place les consignes du coach. Ce n’est jamais facile de jouer après deux vrais entraînements et d’avoir du jeu collectif. On a tous adhéré au projet et cela s’est vu car tout le monde a participé à cette victoire. On savait que ça allait être une équipe qui serait forte dans les aides. La manière de tuer ça, c’est en jouant en passe ou en mouvement. Ca s’est accentué avec leur défense sur écrans, on a trouvé des solutions en faisant circuler le ballon pour des tirs ouvert dans les corners. Il faut se sacrifier pour jouer en équipe de France. On joue pour le maillot et on a fait un bon boulot. C’était l’équipe de France contre tous ce soir. On savait que ce serait une ambiance spéciale. Ça n’a pas déçu avec les fans. »

Élie Okobo : « C’était un super match, on a été compétitif. Ce n’était pas facile de jouer ici mais le but c’était de se qualifier. C’était un match important pour eux, nous étions prêts et agressifs défensivement, même s’il y a eu des balles perdues. Mais on a pas mal géré et on a fait le boulot. On s’est construit autant que possible avec le temps de préparation que nous avons eu. Nous avons essayé de couvrir les espaces autant que possible, et charge au mec suivant d’aider. Malgré leur retour au score nous sommes restés calmes et on s’est remis dans le match pour le contrôler. Même si Mario Hezonja a mis 37 points, on a joué dur car ils n’ont pas fait beaucoup de passes vers les autres shooteurs. Tout a fait les efforts. »