LBWL

Le nouveau du Prado, la salle du Tango Bourges Basket

La Boulangère Wonderligue - Le Palais des sports du Prado change d’identité : l’antre du Tango Bourges Basket s’appelle désormais le Caisse d’Épargne Loire-Centre Le Prado, suite à un accord de naming conclu pour les cinq prochaines saisons.

00h00


Le nouveau du Prado, la salle du Tango Bourges Basket

Le Prado lors de Bourges – Mersin en 2024-2025

Crédit photo : Olivier Martin

Le Palais des sports du Prado, antre historique du Tango Bourges Basket, change de nom. La salle berruyère s’appelle désormais le Caisse d’Épargne Loire-Centre Le Prado, fruit d’un naming signé pour cinq saisons avec l’entreprise bancaire.

L’annonce a été officialisée ce lundi soir, lors de la présentation du club à ses partenaires et supporters.

Un accord sur cinq saisons

Le Tango Bourges Basket entre dans une nouvelle ère. Le Palais des sports du Prado adopte un naming. Le partenariat conclu avec la Caisse d’Épargne Loire-Centre s’étendra sur cinq ans, offrant au club une visibilité et un soutien renforcé.

La présidente Agnès St-Ges s’est félicitée de cette étape symbolique : « Nous écrivons ensemble une nouvelle page du Tango Bourges Basket et de cette salle mythique pour les dix ans de sa rénovation. Je remercie la Ville de Bourges pour nous avoir accompagnés dans ce projet en vue de cet accord tripartite. Ensemble, nous faisons grandir notre institution. »

Un lieu chargé d’histoire

Lieu de grandes soirées européennes et de nombreux titres en LFB, le Prado reste avant tout une salle emblématique du basket féminin en France. Ce nouveau partenariat vise à l’ancrer encore davantage dans son époque.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Bourges
Bourges
