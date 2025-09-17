Trois salles, quatre heures de match : le scénario rocambolesque de la rencontre Orléans – Dreux

Ce derby centro-ligérien n’aura définitivement pas la même saveur que ses précédents, ni des suivants. En lever de rideau de la saison de Pré-nationale Masculine, l’Orléans Loiret Basket Association (OLBA) recevait l’Alliance Dreux Basket au gymnase Georges Chardon, mais pas que ! Si les visiteurs ont surpris l’OLBA à la dernière seconde (64-63), il a tout de même fallu patienter pendant plus de quatre heures pour connaître l’issue de la rencontre.

Le match a été pour le moins “très mouvementé”, comme le reconnaît volontiers l’OLBA sur Instagram. Les péripéties en cascade ont démarré à l’échauffement, lorsque l’alarme incendie retentit dans la salle. “Ça ne commençait pas super bien”, reconnaît l’ailier de l’OLBA Louis Sevin dans les colonnes de La République du Centre. “Mais la sonnerie s’est arrêtée au bout de dix minutes, donc ça va. D’autant que, pendant presque tout le match, il n’y a pas eu d’autre souci… Enfin, jusqu’à 2’09 » de la fin de la rencontre”.

"Ubuesque !" : près de quatre heures et trois gymnases différents pour terminer un match de basket, à Orléans https://t.co/uxckGdjjdv pic.twitter.com/fGl4UtSbTh — La République du Centre (@larep_fr) September 16, 2025

Il est alors un peu plus de 22 heures, lorsque le money time prend un sérieux coup d’arrêt avec la coupure involontaire de la lumière de la salle. En cause ? L’extinction automatique des éclairages, qui n’avait pas été désactivée en amont du match. Impossible de rallumer les projecteurs, verrouillés : il fallait donc trouver un nouveau terrain à trente minutes aux alentours, comme le prévoit le règlement, sous peine de défaite sur forfait. Maillots sur le dos, les joueurs prennent alors la direction de la salle André-Gresle, à une dizaine de minutes de la première salle, pour jouer les deux dernières minutes du match, après un petit échauffement. Mais une nouvelle fois, le sort s’acharne sur le derby.

Une troisième salle pour… 13 secondes

Non préparée pour la réception de la rencontre, la minuterie de la lumière d’André-Gresle s’exécute à 23 heures très exactement et passe l’enceinte dans le noir, alors que Orléans venait de repasser devant 63-62 sur un 3-points, à 13 secondes du coup de sifflet final. Le même problème se pose de nouveau : Orléans doit trouver une troisième salle pour disputer les treize dernières secondes, s’il ne veut pas déclarer forfait. La situation “tellement improbable” vécue par Louis Drouot et les autres joueurs connaît sa fin à dix kilomètres au nord, au gymnase Barthélémy.

Là, l’Alliance Dreux Basket provoque une faute à moins d’une seconde de la fin du match, s’offrant deux lancers francs convertis qui lui donnent la victoire 64-63 ! Il est alors minuit passé de trente minutes, et les basketteurs amateurs ont enfin pu rentrer chez eux, après une soirée qu’ils ne sont pas près d’oublier…