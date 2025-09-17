Les joueurs de Limoges victimes de vols pendant les entraînements !

“On veut juste faire notre travail tranquillement… Come on [Allez quoi, ndlr.]”, soupire Gavin Ware depuis sa voiture. Le nouvel intérieur de Limoges a pris la parole en story Instagram mercredi 17 septembre, pour dénoncer les vols dont lui et ses partenaires sont victimes lorsque l’équipe s’entraîne. « Come on Limoges, we gotta do better », écrit-il.

Selon les faits rapportés par l’Américain arrivé de la JDA Dijon cet été, les Limougeauds ne peuvent “pas s’entraîner sans se faire voler les clés de nos voitures, de nos appartements, nos portefeuilles… Pourquoi !?” s’indigne-t-il.

« On veut juste s’entraîner… »

Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) se désole de l’attitude des voleurs, qui profitent des portes non verrouillées des salles d’entraînement pour s’y immiscer et y perpétrer un délit, passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende selon le Code pénal. La situation a d’ailleurs obligé le club à faire appel aux forces de l’ordre : “Maintenant, nous avons la police sur place”, explique le joueur, triste d’arriver à ces extrémités.

Gavin Ware demande maintenant du répit, afin de permettre au club de performer cette saison “On veut juste s’entraîner, avoir une bonne saison, apporter une culture de la gagne. » Avant une dernière mise en garde, un peu cryptique. « Si vous croyez que vous pouvez aller fouiller dans mes affaires : rappelez-vous que je ne suis pas Français, je suis Américain ! »