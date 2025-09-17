Recherche
Betclic Élite

Les joueurs de Limoges victimes de vols pendant les entraînements !

Betclic ELITE - Le nouveau joueur du Limoges CSP Gavin Ware a dénoncé sur les réseaux sociaux les vols d’effets personnels perpétrés pendant les entraînements de l’équipe.
|
00h00
Les joueurs de Limoges victimes de vols pendant les entraînements !

Les joueurs de Limoges sont victimes de vols pendant leurs entraînements.

Crédit photo : Limoges CSP, via FaceBook

“On veut juste faire notre travail tranquillement… Come on [Allez quoi, ndlr.]”, soupire Gavin Ware depuis sa voiture. Le nouvel intérieur de Limoges a pris la parole en story Instagram mercredi 17 septembre, pour dénoncer les vols dont lui et ses partenaires sont victimes lorsque l’équipe s’entraîne. « Come on Limoges, we gotta do better », écrit-il.

Selon les faits rapportés par l’Américain arrivé de la JDA Dijon cet été, les Limougeauds ne peuvent “pas s’entraîner sans se faire voler les clés de nos voitures, de nos appartements, nos portefeuilles… Pourquoi !?” s’indigne-t-il.

« On veut juste s’entraîner… »

Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) se désole de l’attitude des voleurs, qui profitent des portes non verrouillées des salles d’entraînement pour s’y immiscer et y perpétrer un délit, passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende selon le Code pénal. La situation a d’ailleurs obligé le club à faire appel aux forces de l’ordre : “Maintenant, nous avons la police sur place”, explique le joueur, triste d’arriver à ces extrémités.

Gavin Ware demande maintenant du répit, afin de permettre au club de performer cette saison “On veut juste s’entraîner, avoir une bonne saison, apporter une culture de la gagne. » Avant une dernière mise en garde, un peu cryptique. « Si vous croyez que vous pouvez aller fouiller dans mes affaires : rappelez-vous que je ne suis pas Français, je suis Américain ! » 


Limoges
Limoges
Commentaires

dennisrod
En clair ,il pourrait casser la gueule à l’un de ces guignols s’il venait à le surprendre la main dans le sac.
madaballer
Je ne vois pas trop le rapport avec le fait d'être américain et non français 😅
bbd24
Il est peut-être armé !
bobpur2
Pas de clés pour fermer les vestiaires ?!...
frenchpaul1988
Oui, je suis surpris que tout soit laissé grand ouvert comme ça.
