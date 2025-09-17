Narcisse Kuyo forfait pour la Coupe du Monde U23, un joueur du SMUC appelé en renfort

Initialement sélectionné pour la Coupe du Monde U23 de 3×3, Narcisse Kuyo (2,05 m, 21 ans) ne participera pas à la compétition, qui débute jeudi pour les Bleuets face à la Nouvelle-Zélande et la Serbie.

Touché au poignet, le jeune pivot du SCABB Lab (NM1) a été contraint de déclarer forfait. Le sélectionneur Anthony Christophe a choisi de le remplacer par Louis Galbrun (1,96 m, 22 ans), notamment élu MVP de l’Open Plus de Metz cet été.

Après avoir aidé le Pays Salonais Basket 13 à monter en Nationale 1 (6 points de moyenne), le Francilien espère prendre de l’envergure chez le voisin marseillais cette saison. Le week-end dernier, il a marqué 15 points lors de la première victoire du SMUC face à Feurs (90-68).

Depuis sa première sortie phocéenne réussie, Louis Galbrun a donc sauté dans un avion afin de rejoindre Hugo Cucherat, Rudy Ekwakwe-Priso et Joran Hamon en Chine.