3x3

Narcisse Kuyo forfait pour la Coupe du Monde U23, un joueur du SMUC appelé en renfort

Engagée à la Coupe du Monde à partir de ce jeudi, l'équipe de France U23 a dû procéder à un ajustement de dernière minute. Blessé, Narcisse Kuyo a été remplacé par Louis Galbrun.
00h00
Narcisse Kuyo forfait pour la Coupe du Monde U23, un joueur du SMUC appelé en renfort

Louis Galbrun, invité de dernière minute de l’équipe de France U23 à la Coupe du Monde

Crédit photo : FIBA 3x3

Initialement sélectionné pour la Coupe du Monde U23 de 3×3, Narcisse Kuyo (2,05 m, 21 ans) ne participera pas à la compétition, qui débute jeudi pour les Bleuets face à la Nouvelle-Zélande et la Serbie.

Touché au poignet, le jeune pivot du SCABB Lab (NM1) a été contraint de déclarer forfait. Le sélectionneur Anthony Christophe a choisi de le remplacer par Louis Galbrun (1,96 m, 22 ans), notamment élu MVP de l’Open Plus de Metz cet été.

LIRE AUSSI

Après avoir aidé le Pays Salonais Basket 13 à monter en Nationale 1 (6 points de moyenne), le Francilien espère prendre de l’envergure chez le voisin marseillais cette saison. Le week-end dernier, il a marqué 15 points lors de la première victoire du SMUC face à Feurs (90-68).

Depuis sa première sortie phocéenne réussie, Louis Galbrun a donc sauté dans un avion afin de rejoindre Hugo CucheratRudy Ekwakwe-Priso et Joran Hamon en Chine.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
