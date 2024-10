Le Panathinaïkos Athènes conteste la victoire de Paris

Battu pour la première fois sur la scène européenne depuis son sacre continental (80-84 à Paris), le Panathinaïkos Athènes a quitté l’Accor Arena l’esprit bouillonnant. Le club grec a déposé une réclamation officielle à la suite d’une séquence controversée dans le quatrième quart-temps.

Réclamant une faute sur Dinos Mitoglou à 75-68 à la 37e minute, Ergin Ataman a été sanctionné d’une faute technique par le corps arbitral. Sauf que les Parisiens ont enclenché la contre-attaque dans le même temps, et que Kendrick Nunn s’est rendu coupable d’une faute antisportive sur Léopold Cavalière. De quoi permettre à l’équipe de Tiago Splitter de disposer de trois lancers-francs plutôt qu’un, comme le réclamait le Pana, et de porter l’écart à +10 (78-68).

🧐 Panathinaikos lodged an official protest at EuroLeague last night after the match against Paris. This is the episode, with the technical foul whistled at Ergin Ataman coming before Nunn's foul ⚪️🟢 pic.twitter.com/WlwzvIge4M

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 16, 2024