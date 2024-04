Le Pôle France en finale de l’ANGT de Paris à 16h45

Le Pôle France va disputer la finale de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) de Paris ce dimanche 7 avril, à 16h45 à la Halle Carpentier.

L’équipe de Lamine Kebe va affronter la Next Generation Team Paris au sein de laquelle évoluent quatre Français, dont l’excellent Hugo Facorat (18,3 points et 3 rebonds pour 21,3 d’évaluation). En poule, le Pôle France a écrasé Monaco avant de connaître plus de difficultés pour écarter le Panathinaïkos Athènes (79-68) et de connaître une nouvelle large victoire face à Gran Canaria (92-60). Encore U16, Hugo Yimga Moukouri crève l’écran (15,3 points et 4,3 rebonds pour 16 d’évaluation en 19 minutes) alors que Nathan Soliman, U15, répond aux attentes des observateurs (15,7 d’évaluation en 18 minutes).

Avant la finale, le Paris Basketball s’est imposé de peu contre Monaco (93-87) dans le match pour la septième place. Les deux formations U18 n’avaient pas gagné un match de poule. Ensuite, il y aura un derby athénien entre l’Olympiakos et le Panathinaïkos pour la cinquième place puis deux équipes espagnoles, Badalone et Gran Canaria, joueront la demi-finale.