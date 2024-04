Le Pôle France a écrasé Monaco

Le Pôle France a largement dominé l’AS Monaco (93-42) pour son premier match à l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) ce vendredi 5 avril lors du premier jour du plateau de Paris, à la Halle Carpentier.

Comme Paris, l’AS Monaco, rookie à ce niveau, semble un cran voire deux crans en dessous des formations habituées aux joutes du tournoi U18 de l’EuroLeague. Très vite devant (22-10, 10′), les pensionnaires de l’INSEP ont filé vers un succès de 51 points en faisant tourner (12 joueurs utilisés entre 12 et 20 minutes). Le groupe de Lamine Kebe a écrasé la bataille du rebond et provoqué 27 balles perdues de la part des joueurs de la principauté.

Yannis Allard (17 points à 6/8 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions pour 23 d’évaluation en 17 minutes) et Hugo Yimga Moujouri (15 points à 6/7 et 5 rebonds en 17 minutes) se sont mis en valeur alors que le très attendu Nathan Soliman, encore U15, a été très productif avec 12 points à 4/7 et 8 rebonds en 17 minutes.

Nathan Soliman born 2009… HOOPIN’ at #AdidasNGT, what were you doing at 14 years of age? pic.twitter.com/8jAy8O8PT5 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 5, 2024

Après ce premier succès tranquille, le Pôle France va s’attaquer au Panathinaïkos Athènes ce samedi à 11h15. Les Grecs ont perdu dans les grandes largeurs face à Gran Canaria (93-66) ce vendredi. Le troisième et dernier match de la poule B devrait logiquement faire office de demi-finales entre le Pôle France et Gran Canaria.