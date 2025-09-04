Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Le Portel engage un scoreur américain pour remplacer Thomas Hieu-Courtois

BETCLIC ELITE - Contraint de trouver un remplaçant à Thomas Hieu-Courtois, dont le contrat a été terminé, l’ESSM Le Portel a engagé l’intérieur américain Greg Lee, scoreur fiable en première division hongroise.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Portel engage un scoreur américain pour remplacer Thomas Hieu-Courtois

Greg Lee remplace Thomas Hieu-Courtois au Portel, qui boucle une nouvelle fois son effectif.

Crédit photo : Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Alors que le club nordiste a annoncé dix jours plus tôt la rupture du contrat de Thomas Hieu-Courtois d’un commun accord, Le Portel a trouvé son remplaçant en Hongrie en la personne de Greg Lee (2,05m, 27 ans), dont la venue a été officialisée sur les réseaux sociaux.

Décrit comme un joueur “Polyvalent, explosif et toujours prêt à se battre sous le cercle” par son nouvel employeur, Greg Lee sort d’une excellente saison personnelle en Hongrie, au Duna Aszfalt. L’ailier-fort a totalisé 15,6 points, 6,5 rebonds et 1,9 passe en 32 minutes, avec un flatteur 49% d’adresse aux tirs, dont 30% à 3-points. Lee avait lancé sa carrière professionnelle à Brno l’année précédente, où son apport était déjà flatteur (13,8 points à 46% aux tirs, 6,8 rebonds et 2,1 passes en 28 minutes).

LIRE AUSSI
Betclic ELITE - L'ESSM Le Portel a annoncé la fin de sa collaboration d'un commun accord avec l'une de ses recrues, Thomas Hieu-Courtois.
Thomas Hieu-Courtois ne jouera finalement pas avec Le Portel – BeBasket
Rédaction

Avant de rejoindre l’Europe, Greg Lee a suivi un cursus complet en NCAA, en passant par Cal State, Western Michigan et une dernière année au sein du prestigieux programme de Penn State. Désormais âgé de 27 ans, l’ailier-fort aura la tâche d’assurer la rotation d’Ivan Février, un rôle qui était donné à Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans) cet été avant la rupture de son contrat d’un commun accord. Le Portel boucle ainsi une nouvelle fois son effectif en vue de la saison prochaine, alors que le club a entamé sa présaison par le bon bout : une victoire 106 à 95 face à Ostende.

L’effectif version 2025/26 du Portel :

  • Mike Smith – Christopher Ebunangombe
  • Trey Wertz – Lucas Fischer – Lahaou Konaté – Filip Kruslin
  • Greg Lee – Ivan Février – Tyshaun Crawford – Mathieu Boyer – Neal Quinn (pigiste médical)

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Le Portel
Le Portel
Suivre
Greg Lee
Greg Lee
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Guerschon Yabusele a redonné le sourire à l'équipe de France et ses fans, avec son carton face à la Pologne
EuroBasket
00h00Match crucial pour les Bleus face à l’Islande en vue des huitièmes : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 4 septembre
EuroBasket
00h00Martin Hermannsson face à ses souvenirs français : « Je me suis demandé comment j’allais survivre un an à Charleville ! »
Trevor Hudgins a brillé face au CSP ce mercredi soir
Présaison
00h00Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)
EuroBasket
00h00« Pardonnez mon langage, mais… » : les Bleus doivent éviter une nouvelle boulette contre l’Islande
Betclic ELITE
00h00Le Portel engage un scoreur américain pour remplacer Thomas Hieu-Courtois
EuroLeague
00h00Touché par les blessures de l’EuroBasket, le Bayern Munich teste Tibor Pleiss… en attendant Mehdy Ngouama ?
L'Arena Stadium des Sables Vendée a été inaugurée
Betclic ELITE
00h00Les Sables-d’Olonne : Cholet affronte Limoges ce dimanche dans la nouvelle Arena Stadium
David Morabito Blois 2023-24
ELITE 2
00h00L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires
EuroLeague
00h00« Des papillons dans le ventre » pour T.J. Shorts lors de ses premiers pas avec le Panathinaïkos
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
1 / 0