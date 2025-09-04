Le Portel engage un scoreur américain pour remplacer Thomas Hieu-Courtois

Alors que le club nordiste a annoncé dix jours plus tôt la rupture du contrat de Thomas Hieu-Courtois d’un commun accord, Le Portel a trouvé son remplaçant en Hongrie en la personne de Greg Lee (2,05m, 27 ans), dont la venue a été officialisée sur les réseaux sociaux.

🔥 Nouveau 𝒓𝒆𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕 sur la Côte d’Opale 🌊 Nous sommes heureux d’accueillir 𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐋𝐄𝐄 🇺🇸, ailier fort de 27 ans en provenance de Duna Aszfalt 🇭🇺 Polyvalent, explosif et toujours prêt à se battre sous le cercle, Greg nous apportera taille, intensité et énergie 💥 pic.twitter.com/LVQTDp8bEO — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) September 4, 2025

Décrit comme un joueur “Polyvalent, explosif et toujours prêt à se battre sous le cercle” par son nouvel employeur, Greg Lee sort d’une excellente saison personnelle en Hongrie, au Duna Aszfalt. L’ailier-fort a totalisé 15,6 points, 6,5 rebonds et 1,9 passe en 32 minutes, avec un flatteur 49% d’adresse aux tirs, dont 30% à 3-points. Lee avait lancé sa carrière professionnelle à Brno l’année précédente, où son apport était déjà flatteur (13,8 points à 46% aux tirs, 6,8 rebonds et 2,1 passes en 28 minutes).

Avant de rejoindre l’Europe, Greg Lee a suivi un cursus complet en NCAA, en passant par Cal State, Western Michigan et une dernière année au sein du prestigieux programme de Penn State. Désormais âgé de 27 ans, l’ailier-fort aura la tâche d’assurer la rotation d’Ivan Février, un rôle qui était donné à Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans) cet été avant la rupture de son contrat d’un commun accord. Le Portel boucle ainsi une nouvelle fois son effectif en vue de la saison prochaine, alors que le club a entamé sa présaison par le bon bout : une victoire 106 à 95 face à Ostende.

L’effectif version 2025/26 du Portel :