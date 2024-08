Le programme de l’équipe de France pour les Jeux paralympiques

Pour la première fois depuis deux décennies, l’équipe de France masculine de basket-fauteuil est qualifiée pour les Jeux paralympiques. Avec l’or comme objectif, le sélectionneur Franck Bornerand et les 12 joueurs devront d’abord s’extirper de leur groupe, avant d’envisager rejoindre les huit meilleures équipes en phases finales.

La France figure dans le groupe A, en compagnie du Canada, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne. « Il n’y a pas de non-objectif, nous disait le sélectionneur des Bleus en avril dernier à l’issue de la qualification pour Paris 2024. La lancée qu’on a aujourd’hui, on va la continuer, on va continuer à se préparer, on va continuer à progresser. On a déjà battu le Canada qui y va, on a battu l’Angleterre et l’Espagne en préparation. Donc on y va pour gagner. »

Le programme de l’équipe de France de basket-fauteuil : Vendredi 30 août (18h15) : vs Canada

Samedi 31 août (21h30) : vs Allemagne

Lundi 2 septembre (19h15) : vs Grande-Bretagne