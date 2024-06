Le Real Madrid fait l’écart en finale sur Murcie en finale

Le Real Madrid a fait le break en finale des playoffs de Liga Endesa, contre Murcie. Le finaliste 2024 de l’EuroLeague mène 2 victoires à 0 après avoir remporté le match 2 sur le score de 79 à 63.

Longtemps accrochés par Murcie (24-25 après 15′, 57-53 à l’entame du dernier quart-temps) grâce à l’ancien Parisien Dustin Sleva (13 points à 3/4 à 3-points et 5 rebonds en 28 minutes), Rodion Kurucs (11 points à 3/4 à 3-points et 4 rebonds en 23 minutes) mais aussi Yannis Morin (6 points à 3/8 et 8 rebonds en 16 minutes), les Madrilènes ont accéléré lors de la dernière période.

Très solide en défense (63 points encaissés au total, 11 sur le dernier quart-temps), le Real Madrid a également bénéficié de l’efficacité de Rudy Fernandez (14 points à 5/5/ aux tirs et 6 rebonds pour 20 d’évaluation en 14 minutes). En cas de victoire lors du match 3 mercredi à Murcie, Fabien Causeur (5 points en 16 minutes), Vincent Poirier (6 points et 8 rebonds en 18 minutes) et Guerschon Yabusele (9 points et 1 rebond en 17 minutes) seront champions d’Espagne, un an après leur défaite contre Barcelone.