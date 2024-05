Le Real Madrid se renforce après son échec en finale de l’EuroLeague

Le Real Madrid n’a pas perdu de temps pour s’activer sur le marché des transferts. Défaits dimanche soir par le Panathinaïkos Athènes en finale de l’EuroLeague, les Merengue semblent sur le point de recruter deux nouveaux joueurs pour la saison prochaine.

Selon Eurohoops, Usman Garuba (2,03m, 22 ans) pourrait retrouver la Maison Blanche à la rentrée prochaine. Formé au Real, avec qui il a remporté le championnat espagnol en 2019, l’intérieur de 22 ans n’a jamais confirmé en NBA (105 matchs en 3 ans) et a passé l’essentiel de l’exercice 2023-2024 sur les parquets de G-League avec les Santa Cruz Warriors. Le retour aux sources de l’international espagnol constituerait un renfort de choix pour la raquette madrilène, sur le point de perdre Vincent Poirier, en partance pour l’Anadolu Efes.

Rathan-Mayes, le pari du Real ?

Si l’on en croit BasketNews, l’autre recrue du Real pourrait être Xavier Rathan-Mayes (1,93m, 30 ans), un combo guard formé à Florida State aperçu brièvement aux Memphis Grizzlies en 2017-2018. Passé depuis par l’Australie, Israël, la Roumanie et la Turquie, l’international canadien évoluait cette saison en Russie. Sous les couleurs de l’Enisey Krasnoyarsk, le natif de l’Ontario a multiplié les cartons en VTB League (25,7 points, 4,3 rebonds et 4,4 passes décisives de moyenne) pour mener son équipe en playoffs (battue 3-0 par le CSKA en quarts de finale). L’arrivée de Xavier Rathan-Mayes au Real Madrid marquerait le retour d’un joueur nord-américain dans une équipe qui n’en comptait plus depuis les départs de Nigel Williams-Goss et Anthony Randolph l’été dernier. Un fait suffisamment rare pour être souligné.