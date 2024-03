Le retour chargé d’émotions pour Darius Johnson-Odom à Orléans : « C’est plus que du basketball »

Darius Johnson-Odom a été pour beaucoup dans la victoire d’Orléans contre l’Alliance Sport Alsace ce mardi 12 mars en retard de la 22e journée de Pro B. De retour à l’OLB après plus d’une année sans jouer, l’arrière étasunien a cumulé 19 points, 11 passes décisives et 6 fautes provoquées pour guider son équipe vers la victoire.

Trois ans après son dernier match avec Orléans, provoqué par une rupture du tendon d’Achille, Darius Johnson-Odom a prouvé qu’il était encore au niveau malgré ses blessures et son temps passé loin des parquets. Après une première sortie intéressante dans une victoire à Denain (11 points à 4/8 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 20 minutes), il a réussi sa première au CO’Met, pour son retour devant le public loiretain. Un retour chargé d’émotions pour lui, comme il l’a déclaré après la rencontre :

« Ça m’a fait plaisir de jouer, et surtout de jouer ici. Je n’ai pas joué au basketball depuis 15 mois, donc j’ai vécu des montages russes émotionnelles, parce que le basketball c’est tout ce que je connais, j’y ai mis du cœur. Je suis juste reconnaissant pour Vincent (Fontaine, le directeur des opérations sportives), reconnaissant pour le coach, parce que je ne pensais pas que je jouerais de nouveau au basketball. J’ai littéralement déchiré mon corps deux fois au cours des 15 mois. Je ne pensais pas que ça se passerait. Pour moi, être ici et parler avec vous et jouer un match comme ça, à Orleans, je ne sais pas quoi dire. Comme je l’ai dit, je ne pensais pas jouer au basketball. Le coach m’a fait confiance. Avant de venir ici, je lui ai dit merci. Et ensuite, je lui ai dit que je ferais tout pour aider l’équipe à gagner. Il m’a fait confiance. Et avec cette confiance, je dois faire les choses juste sur le terrain. Pour moi, c’est le plus important.

Les gens d’Orléans ont toujours été en contact avec moi. Quand j’ai déchiré mon tendon d’Achille, j’ai reçu des messages. Quand je suis parti, j’ai reçu des messages. Même quand je jouais au Mans, personne ne m’était fâché. Ils étaient juste heureux de me voir. C’est plus que du basketball. Parce qu’ils veulent essayer de comprendre qui je suis en tant que personne. Et c’est le plus important. Les gens de Orléans ont été géniaux pour moi. Même quand je n’étais pas là et que je jouais pour un club rival, ils m’ont toujours bien accueilli. C’est rare. Donc ma décision d’arriver ici a été en lien avec les gens d’Orléans. Les gens, les personnes, le coach. Je suis juste heureux d’avoir fait un match comme celui-ci. »