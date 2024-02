Officiel : Darius Johnson-Odom de retour à Orléans

Darius Johnson-Odom (1,87 m, 34 ans) est de retour à Orléans. Le club orléanais a officialisé ce lundi 19 février la signature de l’arrière américain jusqu’à la fin de la saison. Annoncé il y a quelques jours par nos confrères de La République du Centre, Darius Johnson-Odom sera ainsi le remplaçant de Kahlil Dukes, après la fin de la collaboration avec ce dernier début février.

Une volonté de le faire jouer meneur de jeu

Déjà passé par le club, mais en Betclic ELITE en 2020-2021 (16,4 points à 48,9% de réussite aux tirs et 4,8 passes décisives en 31 minutes après 13 matches de championnat), l’arrière/meneur étasunien avait cependant vu sa saison se terminer en mars sur une rupture du tendon d’Achille. La saison suivante, il avait joué au Mans (10,7 points à 42% et 5,2 passes décisives en 24 matchs). Depuis, il avait effectué une pige de trois matches au Rapid Bucarest fin septembre / début octobre 2022 (14 points à 52,9% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 4 passes décisives en 24 minutes)

Ce recrutement ressemble malgré tout à un petit pari pour l’OLB, car l’arrière semble ne plus avoir joué depuis ce court passage en Roumanie il y a maintenant plus d’un an de cela. D’autant que le temps presse pour le club du Loiret, actuel 6e de Pro B, qui ne cache pas ses envies de remontée avec son enceinte du CO’Met.