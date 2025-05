Le SCABB de Guillaume Quintard lance un nouveau cycle avec Carlos Pepin et Ludovic Dufeal comme premières recrues

Le SCABB (Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket) n’a pas atteint ses objectifs pour sa première saison sous sa nouvelle identité. Malgré un budget en hausse et de vraies ambitions, la formation ligérienne a terminé 11e, soit hors des places fortes de Pro B. Le club va désormais entamer un nouveau cycle, confié à Guillaume Quintard, coach de l’équipe réserve, le SCABB Lab. Deux joueurs emblématiques, Jonathan Hoyaux et Mathieu Guichard, s’apprêtent à quitter le navire, tandis que deux premières recrues ambitieuses sont annoncées sur le poste 4/3 : Carlos Pepin et Ludovic Dufeal.

Guillaume Quintard nommé, Hoyaux et Guichard s’en vont

Après une saison décevante, le SCABB a choisi d’amorcer un virage. Promu en 2023 après la retraite d’Alain Thinet, Maxime Nelaton quitte son poste d’entraîneur principal, remplacé par Guillaume Quintard, qui dirigeait jusqu’ici l’équipe réserve du club basée à Andrézieux, en NM1. Un choix de continuité interne, mais aussi d’un nouveau souffle. En parallèle, les deux figures historiques du club, Jonathan Hoyaux et Mathieu Guichard, tirent leur révérence à ce niveau. Le premier pourrait rebondir à La Pontoise (NM2), club désormais partenaire du SCABB.

Carlos Pepin, puissance physique et rebond

Comme annoncé par Basketeurope, Carlos Pepin (2,01 m, 25 ans) débarque en provenance d’Aix-Maurienne, qualifié pour les playoffs de Pro B après sa victoire au play-in à Poitiers. L’intérieur polyvalent s’est illustré cette saison avec des moyennes solides (10,7 points, 7,2 rebonds et 2 passes en 40 matchs). Passé par la NCAA II à East Stroudsburg, il a enchaîné les expériences en République Dominicaine, Bulgarie et Bosnie-Herzégovine avant de découvrir la Pro B en 2024. Redouté pour son impact physique et sa capacité à dominer le rebond, il s’inscrit comme un renfort de poids pour le SCABB.

PROFIL JOUEUR Carlos PEPIN Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 25 ans (28/04/2000) Stats 2024-2025 / Pro B PTS 10,7 #56 REB 7,2 #8 PD 2 #92

Ludovic Dufeal, la belle histoire continue

L’autre recrue vient du SCABB Lab : Ludovic Dufeal (2,02 m, 25 ans), grand frère de Lucas Dufeal (meilleur défenseur de Pro B, futur joueur du Mans), suit son coach Guillaume Quintard. Inconnu à son arrivée en Nationale 3 à Andrézieux en 2023 après un cursus aux États-Unis, Ludovic Dufeal a explosé cette saison en NM1 avec 10,2 points, 6,5 rebonds et 2,9 passes de moyenne au sein d’une équipe des plus compétitive. Joueur complet, très long (2,18 m d’envergure), contreur et shooteur fiable (50% à 3-points), le grand frère de Lucas Dufeal a su gagner sa place dans une division qu’il a rapidement dominée. Sa progression fulgurante et son potentiel athlétique en font un projet excitant à l’échelon supérieur.