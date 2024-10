Le SCABB privé de Marquis Jackson en plus d’Arthur Bruyas

Le SCABB va devoir faire sans Arthur Bruyas (1,98 m, 24 ans) et Marquis Jackson (1,90 m, 30 ans) pour sa rencontre de la 7e journée de Pro B ce vendredi 18 octobre, à Pau contre l’Élan béarnais. Le premier a passé une IRM ce jeudi afin de savoir s’il souffre d’une rupture des ligaments croisés, comme il le craint. Quant à Marquis Jackson, il a été victime d’une déchirure dorsale. La durée de son indisponibilité est liée « à la douleur et la cicatrisation » a indiqué son coach Maxime Nelaton au journal Le Progrès.

L’Élan béarnais également privé de deux joueurs

Le SCABB, le club issu de l’union entre les clubs de Saint-Chamond et Andrézieux, compte 4 victoires en 6 matches, comme l’Élan béarnais. Et comme l’Élan béarnais, le SCABB n’aura donc que 8 joueurs professionnels aptes. En effet, la reprise de Christopher Ledlum (1,98 m, 23 ans) ne s’est pas passée comme espérée. Jeudi matin, l’ailier-fort de l’Élan béarnais n’a pas pu aller au bout de la séance d’entraînement. « Son dos était toujours bloqué, ce qui n’est vraiment pas bon signe », regrette son coach Mickaël Hay dans Sud-Ouest. L’autre joueur forfait est toujours Dalil Hadi (1,85 m, 21 ans), victime d’une très grosse angine au point d’avoir perdu 4 à 5 kilos. Bref les deux équipes évolueront à armes égales ce samedi au Palais des Sports de Pau. Et malgré les blessures, Sofiane Briki & co arrivent très motivés dans le Béarn.

« Ce sera un super défi, mais si on le prend, ça peut nous booster d’une force ! On y va à huit pros, sans deux leaders au niveau du scoring, rappelle l’arrière dans Le Progrès. Ça va permettre de responsabiliser d’autres personnes. On a bien travaillé cette semaine, avec sérieux. Ça peut nous solidariser encore plus. Si on est amenés à gagner, la dynamique de groupe va être super. »

Entre-deux à 20 heures.