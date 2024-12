Le six à la suite du Milan de Fabien Causeur, porté à Barcelone par Zach LeDay

L’Olimpia Milan a signé une sixième victoire consécutive en EuroLeague en s’imposant sur le parquet du FC Barcelone (94-81). Zach LeDay (2,02 m, 30 ans), auteur d’un match exceptionnel, a mené son équipe au succès, tandis que Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) a inscrit 5 points en 23 minutes.

Zach LeDay a été l’homme du match pour Milan, inscrivant un record personnel de 33 points avec une efficacité impressionnante (6/10 à 2-points, 4/4 à 3-points et 9/9 aux lancers francs). Il a marqué 23 de ses points en seconde mi-temps, menant un impressionnant 20 à 0 en fin de troisième quart-temps qui a permis à Milan de prendre définitivement le contrôle de la rencontre. LeDay a également été élu MVP de la 15e journée d’EuroLeague, avec une évaluation de 37, grâce à sa performance qui restera parmi les meilleures de la saison.

As the @OlimpiaMI1936 hot streak continues, a lot can be put down to the performance of one @ZachLeDay32 who is awarded MVP of the Round for Round 15 as he dominated in Barcelona 🔥

