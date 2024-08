Le SLUC Nancy finit par l’emporter face à une équipe de Metz entreprenante

Deux villes rivales dans le football, mais pas encore en basket. Le SLUC Nancy et Metz Canonniers se sont affrontés en match de préparation pour la saison 2024-2025 ce lundi 26 août, pour une victoire finale du club de Betclic ELITE face à celui de NM1 (92-87).

Amical 3 🔴⚪️ – Mirecourt – Le SLUC Nancy Basket qui a longtemps galéré face à une belle opposition l'emporte finalement dans les derniers instants du match ! Un bon test face à un adversaire agressif qui n'avait rien à perdre !#GoSLUC pic.twitter.com/PBpypiHK2n — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) August 26, 2024

Nancy a manqué « d’humilité » pour ce 3e match de prépa

Dans un match où l’écart était important (deux divisions d’écart), ce sont pourtant les Mosellans qui ont fait la course en tête. Fraîchement promus en Nationale 1 pour la première fois de leur histoire, les Canonniers étaient bien aidés par le dernier renfort, Mickael Nwabuzor (27 points, 4 rebonds et 8 passes décisives) et l’apport de Moustapha Touré (sans club mais s’entrainant avec Metz). Les visiteurs réussissaient leur premier acte et menait de manière inattendue au score 48-39. L

Mais après l’avoir emporté contre Dijon 48 heures auparavant, les Nancéiens ont relevé la tête en seconde période, notamment avec Zacharie Perrin (12 points et 8 rebonds) et Mathieu Boyer (14 points et 6 rebonds). L’Américain Chris Clemons (20 points) a sonné la révolte finale pour offrir un 3e succès en 3 matchs au SLUC Nancy. Mais Sylvain Lautié était malgré tout agacé de l’attitude de ses joueurs : « Il faut avoir un peu d’humilité », disait-il auprès de L’Est Républicain. Pour Metz BC, il s’agit de la 4e défaite en cinq matchs de préparation, à un peu plus de deux semaines du début de la saison en NM1.