Le SOMB lance un nouveau cycle avec le duo Bourgain – Drouot

Le Stade olympique maritime boulonnais (SOMB) entre dans une nouvelle ère. Après avoir acté le retour d’Olivier Bourgain au poste de directeur sportif, le club de Boulogne-sur-Mer a annoncé l’arrivée de Thomas Drouot en tant qu’entraîneur principal. Passé récemment par la SIG Strasbourg, le technicien de 41 ans s’est engagé pour un projet de trois ans, avec l’ambition de ramener Boulogne-sur-Mer vers le haut du basket français.

Drouot à la tête du projet sportif

Après une saison agitée à Strasbourg, où il a pris les rênes en cours d’exercice pour assurer le maintien en Betclic ÉLITE mais pas la qualification au play-in, Thomas Drouot retrouve un banc de Nationale 1. Mais cette fois, avec une ambition affirmée : celle de construire un projet pérenne aux côtés d’Olivier Bourgain, le célèbre acolyte de Germain Castano, que Thomas Drouot a assisté à Orléans :

« Je suis très heureux d’être le nouvel entraîneur du SOMB, a déclaré le nouveau coach. J’ai hâte d’arriver à Boulogne-sur-Mer, de rencontrer les personnes qui travaillent au quotidien, mais aussi les bénévoles, les supporters et les partenaires. On est déjà au travail avec Olivier et Gauthier pour constituer la plus belle équipe possible. »

Un retour aux sources plein d’ambition

La signature de Drouot vient compléter le retour d’Olivier Bourgain, qui a connu des expériences contrastées à Limoges et Gravelines-Dunkerque après avoir mené le club du championnat régional jusqu’en Pro A en 2014-2015. Ce duo, qui se veut complice et expérimenté, incarne une volonté forte de relancer le SOMB, toujours pensionnaire de Nationale 1. Olivier Bourgain s’est réjoui de l’arrivée de Thomas Drouot au SOMB : « Je suis très heureux de pouvoir annoncer la signature de Thomas Drouot. Il connaît déjà la NM1, la Pro B et la Pro A, notamment avec la SIG. » Olivier Bourgain, aux côtés de la présidente Anne Le Lan, espère permettre au SOMB de retrouver la LNB à terme :