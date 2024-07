Le Soudan du Sud remporte la première victoire de son histoire aux JO

Le Soudan du Sud a joué et remporté son premier match aux Jeux olympiques. La sélection de Royal Ivey a battu Porto Rico 90 à 79 ce dimanche 28 juillet, en ouverture de la deuxième journée du tournoi olympique.

Waters arrose et Alvarado se blesse : Porto Rico se fait déborder

« Le mauvais hymne a ajouté de l’essence sur le feu, mais nous avions déjà beaucoup d’essence dans le moteur », a commenté Carlik Jones (1,83 m, 26 ans), la star des Bright Stars. En effet, l’organisation a diffusé l’hymne du voisin soudanais avant la rencontre, avant de se reprendre et de jouer le bon hymne. De quoi remonter les Sud-Soudanais, déjà très motivés, avant leur premier rendez-vous olympique. Pourtant, ce sont les Porto Ricains qui ont mené toute la première partie du match, comptant jusqu’à 13 points d’avance. Les vainqueurs du TQO de San Juan étaient alors guidé par l’ancien des Metropolitans 92 Tremont Waters (1,80 m, 26 ans) et le joueur NBA Jose Alvarado (1,83 m, 26 ans). Mais le premier s’est mis à surjouer (6/19 aux tirs) quand le second a du évoluer avec une entorse de la cheville, réalisée peu avant la mi-temps.

Résultat, le Soudan du Sud a pris l’avantage en cours de troisième quart-temps. Dominant à l’intérieur, ils ont capté 17 rebonds offensifs pour marquer 24 points sur deuxièmes chances… contre 2 pour les Porto Ricains. De quoi s’envoler vers le succès malgré un jeu parfois très brouillon. Ils vont tâcher d’enchaîner ce mercredi face à l’ogre étasunien, qu’ils ont failli battre à Londres le samedi 20 juillet, en match de préparation. Quant aux Porto Ricains ils n’auront déjà plus le choix : il faudra faire tomber la Serbie vice-championne du monde.