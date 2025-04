Le tableau complet des playoffs de l’EuroLeague

Le paysage 2025 des phases finales de l’EuroLeague est désormais connu !

Les play-in :

Le vainqueur du duel entre le 7e et le 8e sera qualifié. Le dernier billet se disputera entre le perdant, et le gagnant du match 9e – 10e.

Les quarts de finale :

Here is how the Play-In Showdown works!

