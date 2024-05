Le tableau des playoffs de NM2 2024 est connu

La saison régulière de Nationale 2 masculine (NM2) est terminée, place aux playoffs d’accession à la Nationale 1. Les quarts de finale débutent le samedi 18 mai.

Dans la poule A, la plus dense pour la course aux deux premières places, trois équipes pouvaient encore accrocher le deuxième spot derrière Le Cannet. En ballotage favorable, les hommes du Pays Salonais Basket 13 ont finit le travail sur le terrain de La Ravoire Challes (67-82). Assuré de disputer des playoffs historiques, les hommes de Sébastien Bozon ont assuré l’avantage du terrain en s’imposant dans le Vaucluse, à Sorgues, qui est sportivement relégué en Nationale 3. Les deux équipes de Provence Alpes Côte d’Azur défieront deux équipes du Grand Est.

Deuxième chance pour Metz, Souffelweyersheim en surprise

Si le suspense a duré jusqu’à la 26e journée dans le groupe A, à l’image du panier de la victoire du milieu de terrain refusé dans le match pour le maintien entre Golfe Juan et Montpellier, dans le groupe D les spots étaient déjà cadenassés depuis quelques semaines. Solide toute la saison, Metz retourne en quarts de finale. Troisième l’an dernier, deuxième il y a deux ans, les Grenat rebondissent. L’équipe d’Alexandre Palfroy atteint l’objectif fixé en septembre dernier en finissant à la première position. Leaders du groupe, Romain Dardaine et ses coéquipiers défieront Salon-en-Provence, un candidat assumé à la montée en Nationale 1.

À la deuxième place, Sylvain Sautier et Jason Bach ont guidé l’ASA Souffelweyersheim. Aux coudes à coudes avec le TAC (18 victoires et 8 défaites) de Mike Toti et le roc de Charleville-Mézières (18-8 également), l’équipe de la banlieue Nord de Strasbourg passe au point-average particulier et s’offre un quart de finale de playoffs. Les Alsaciens évoluaient pourtant encore en Prénationale en 2022.

Fougères vers un doublé ?

Enfin, les deux dernières séries concernent les équipes du groupe B et C, évoluant dans l’Ouest de la France. Sans concurrence tout au long de la saison, le Pays de Fougères (invaincu à domicile) et Levallois n’ont pas été embêtés pour accrocher un ticket pour ces playoffs. Les Bretons viennent de remporter un troisième Trophée Coupe de France consécutif, dans une finale haletante face à Gravenchon. Fougères pourrait se diriger vers un doublé. La dernière équipe qui l’avait réussi (montée en NM1 + Trophée Coupe de France) était Mulhouse Pfastatt, équipe à l’époque coachée par Jean-Luc Monschau, en 2019.

Matthieu Lemercier et toute un territoire attendent désormais ce round ultime avec impatience. Lors de leur dernier match de championnat, les Fougerais se sont faits peurs (69-64 après prolongation) face au Rennes Pôle Association. La salle Justy Specker pleine à craquer a donné de la voix pour pousser le PFB (sans Maxime Choplin et Florian Chapuy, mis au repos) dans ses retranchements.

Garonne sur le toit du Sud-Ouest

Enfin, la dernière journée resservait un dernier enjeu dans la poule B. L’ESMS et le Garonne Avenir Basket, situé à Meilhan-sur-Garonne, avaient rendez-vous pour un duel ultime. Le duel entre les deux premiers de la poule a donné raison aux locaux du GAB. Les Jaune et Bleu se sont imposés (95-84) dans un match à l’intensité de playoffs, et atteignent le toit du Sud-Ouest. Ainsi, les coéquipiers de Rémi Lesca (ESMS 40) affronteront le Pays de Fougères Basket (1er de la Poule C) sans l’avantage du terrain. De son côté, Levallois (2e Poule C) défiera le leader de la poule B, le Garonne Avenir Basket.

Les affiches des quarts de finale de playoffs de NM2 : ESMS 40 Basket* – Pays de Fougères Basket **

Levallois SC* – Garonne Avenir Marmandais**

Pays Salonais* – Metz BC**

ASA Souffelweyersheim* – Le Cannet Côte d’Azur** *Le match 1 aura lieu chez le moins bien classé, le samedi 18 mai à 20h*

**Le match 2 se tiendra chez le mieux classé, le vendredi 24 mai à 20h**

En cas d’égalité, un match 3 se disputera le dimanche 26 mai à 15h30 chez le mieux classé

A l’issue des quarts de finale, les quatre vainqueurs se retrouveront à Auch, le 1er et 2 juin prochain, pour le Final Four, qui décernera le titre de champion de Nationale 2.