Leader des Béliers en NM1, Jamar Abrams devrait suivre Quimper en Pro B

Quimper avance bien sur son recrutement pour son retour en Pro B et pourrait encore franchir une étape supplémentaire en prolongeant Jamar Abrams. Selon les informations d’Alexandre Sanson, le meilleur marqueur des Béliers en NM1 (13 points par match) devrait poursuivre l’aventure dans le Finistère.

#ProB Artisan majeur du titre de champion de France NM1, Jamar Abrams va prolonger son bail à Quimper. Le vétéran américain (36 ans bientôt) tournait encore à 13 points (39% de loin) et 3,5 rebonds en 25 minutes. (@Be_BasketFr) — Alexandre Sanson (@aem_sanson) June 13, 2025

Redescendu en NM1 en 2023, Jamar Abrams (2,00 m, 35 ans) a été l’un des grands scoreurs de la division ces deux dernières saisons. Lorient avait senti le bon coup en le rapatriant du VEF Riga, où il n’avait plus joué pendant de longs mois. Très productif dans le Morbihan (15,8 points à 45,4% de réussite aux tirs, dont 38,9% à 3-points, 4,7 rebonds et 0,9 passe décisive), ce qui n’avait pas empêché la relégation sportive du club (finalement repêché), l’ailier américain l’a été tout autant chez le voisin finistérien, à Quimper. Sous les ordres de Thibault Wolicki, il a disputé 36 matchs de NM1, pour 13 points à 46% aux tirs dont 38% à 3-points, avec 3,5 rebonds et 1,5 ballon perdu.

Apprécié sportivement et humainement partout où il est passé en France depuis son arrivée dans l’Hexagone en 2020 (Portel, Poitiers, Blois), Jamar Abrams a montré qu’il en avait encore sous le pied en NM1. Déjà connaisseur de la Pro B, son expérience devrait lui permettre d’encore apporter à ce niveau de la compétition.