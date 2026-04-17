LeBron James se livre : "la meilleure chose qui me soit arrivée"

LeBron James pourrait vivre un moment unique lors des prochains playoffs NBA. Le leader des Lakers a ainsi évoqué jeudi ce que représentait la perspective de partager le terrain avec son fils Bronny James en post season alors que les Angelinos entament leur série face à Houston samedi.

Interrogé par ESPN, le quadruple MVP n’a pas caché son enthousiasme. « Ce serait incroyable de partager le terrain avec lui dans un contexte comme les playoffs. Etre sur le parquet avec mon fils est la meilleure chose qui me soit arrivée. Au-delà de tout ce que j’ai pu accomplir. »

Le rookie de l’année 2004 insistant sur la dimension unique d’un tel moment : « Évidemment, en tant que père, ça signifierait beaucoup pour moi ».

“Me being on the floor with him … is the best thing that’s ever happened to me in my career, above everything that I’ve accomplished” – LeBron on potentially playing in the playoffs with his son, Bronny pic.twitter.com/zbUkiwgxh7 — Dave McMenamin (@mcten) April 16, 2026

Et si ce scénario reste dépendant des choix du staff, le contexte actuel des Los Angeles Lakers pourrait jouer en faveur de Bronny James. En effet, les incertitudes autour de Luka Dončić et Austin Reaves, tous deux gênés physiquement, pourraient redistribuer les cartes dans la rotation.

Dans ce cadre, le fils du King apparaît comme une option crédible pour apporter des minutes en sortie de banc, augmentant ainsi ses chances de participer à la campagne de playoffs aux côtés de son paternel.

PROFIL JOUEUR LeBron JAMES Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 41 ans (30/12/1984) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 20,8 #34 REB 6,1 #74 PD 7,3 #12

Un scénario historique en vue ?

Jamais un père et son fils n’ont évolué ensemble en playoffs NBA, LeBron et son rejeton s’étant simplement croisés sur le parquet lors du 1er tour face aux Wolves en 2025. La perspective d’un tel moment est donc bien présente dans l’esprit du natif d’Akron. « Ce serait quelque chose de très spécial, dont on se souviendrait pour toujours ».

Aussi impatient soit-il de marquer une fois de plus l’histoire, LeBron James n’en demeure pas moins concentré sur l’objectif principal des Los Angeles Lakers. « Le plus important, c’est de gagner et de faire ce qu’il faut pour l’équipe. »

Pour ce que nombre d’observateurs considère comme la dernière saison de LeBron James aux Lakers, voire dans la ligue, le quadruple champion NBA sait qu’il a tout intérêt à soigner sa sortie après les échecs cuisants des dernières années, marquées notamment par des sorties dès le 1er tour ces deux dernières années.