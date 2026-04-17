Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) a conclu sa première saison régulière en EuroLeague avec le Real Madrid sur une belle note, devant Luka Doncic et Novak Djokovic.

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Jeudi soir à la Movistar Arena, le meneur a inscrit le and-one qui a définitivement fait passer les Merengues devant à la fin du premier quart-temps, avant de finir troisième meilleur marqueur de son équipe. Le Real Madrid s’est imposé 103-82 face à l’Étoile Rouge de Belgrade et termine la phase régulière à la troisième place, bénéficiant ainsi de l’avantage du terrain pour les playoffs. Théo Maledon s’apprête donc à disputer ses premiers playoff d’EuroLeague.

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Un match maitrisé

Dès le début de la rencontre, les deux équipes se livrent à un duel serré. C’est en sortie de banc que Théo Maledon fait la différence : son and-one fait passer le Real Madrid devant à la fin du premier quart-temps, et l’Étoile Rouge de Belgrade ne repassera plus jamais devant.

À partir de là, les Madrilènes montent en puissance, portés par un jeu collectif léché, beaucoup de mouvement de balle, et une défense de fer : 14 interceptions au total sur la rencontre. Ils finissent la saison avec une belle démonstration collective, avec plus de cinq joueurs à au moins 10 points marqués. « Ce match a été très bon, tout le monde a contribué », a résumé Sergio Scariolo au terme de la rencontre.

Home court advantage in the playoffs secured! 🔒@RMBaloncesto finishes the regular season in style ✅#RivalrySeries pic.twitter.com/jcZZEN3VxC — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Campazzo en patron, Maledon dans le rôle

En patron, Facundo Campazzo dirige l’orchestre madrilène avec 16 points et 8 passes décisives, dont un caviar pour Mario Hezonja. Théo Maledon, lui, tient parfaitement son rôle en sortie de banc : 12 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception pour seulement 17 minutes sur le parquet, une ligne de stats efficace qui résume bien sa saison.

Troisième meilleur marqueur de son équipe ce soir, l’ancien meneur de l’ASVEL conclut la saison régulière avec des moyennes de 9,3 points, 2,2 rebonds et 2,9 passes en 17 minutes sur 32 rencontres. Des chiffres inférieurs à sa dernière saison exceptionnelle à l’ASVEL (17 points, 3,5 rebonds, 4,6 passes), mais qui s’expliquent naturellement par la densité de la ligne arrière madrilène et une dizaine de minutes de moins par match. L’international français se retrouve dans une équipe bien plus compétitive et va disputer ses premiers playoff d’euroleague avec le club le plus titré de la compétition.

PROFIL JOUEUR Théo MALEDON Poste(s): Meneur Taille: 193 cm Âge: 24 ans (12/06/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 9,3 #90 REB 2,2 #169 PD 2,9 #50

Dončić, une légende dans les tribunes

La soirée avait une saveur particulière. Au-delà de l’enjeu sportif, c’est la présence dans les tribunes de la star des Lakers, Luka Doncic qui a provoqué une émotion particulière à la Movistar Arena. La légende slovène, arrivée à Madrid à l’âge de 13 ans, s’est offert au Real une saison 2017-2018 historique : MVP de l’EuroLeague, le plus jeune de l’histoire à 19 ans, MVP du Final Four, vainqueur de l’EuroLeague, champion d’Espagne et MVP de la Liga Endesa, soit trois récompenses individuelles sur la même saison. Les supporters lui ont réservé une belle standing ovation, en guise d’hommage à celui qui reste l’une des figures les plus marquantes de l’institution merengue.

Cap sur les playoffs

« Je pense qu’on a très bien joué tout au long de la saison, honnêtement le top 3 est un accomplissement en démarrant avec une nouvelle équipe », déclare Sergio Scariolo au micro de l’Euroleague TV à la fin du match. Troisième de la saison régulière, le Real Madrid aborde les playoffs avec sérénité et l’avantage du terrain. Pour l’Étoile Rouge de Belgrade, emmenée par l’ancien coach monégasque Sasa Obradovic, la qualification devrait passer par le play-in.